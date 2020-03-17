港府對失落全球最自由經濟體感失望，與內地加強聯繫不會損害自由

《經濟通通訊社１７日專訊》美國傳統基金會公布２０２０年經濟自由度指數，本港的整體

評分為８９﹒１，下跌１﹒１分，跌至全球第二位，為２５年來首次失落全球最自由經濟體地位

，當中投資自由度指數大跌１０分。政府發言人表示，對於香港的排名下降至第二位，並失落已

連續２５年被評為全球最自由經濟體的美譽感到失望，但歡迎基金會繼續認同香港的各項優勢，

又強調與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，不會損害香港的自由，自由市場原則是本港經

濟基石。



＊香港制度優勢未受社會事件影響，投資者仍具信心＊



發言人表示，歡迎基金會肯定香港繼續是一個充滿動力，且具備高度競爭力和高度開放的環

球金融中心，亦對於香港在「財政健康」、「營商自由」、「貿易自由」和「金融自由」得到全

球最高評分感到欣慰。雖然過去一年的社會動盪以及海外人士如何看待事件可能影響了香港在投

資環境方面的得分，但強調香港的制度優勢未有受到影響，基礎實力依然強勁。

在今年《經濟自由度指數》中，香港在與法治有關的三項因素，即「產權保障」、「司法有

效性」和「政府誠信」，評分皆有改善。此外，投資者對本港長遠經濟前景仍然充滿信心，特別

是考慮到香港作為國際投資者進入內地市場的平台角色。



＊自由市場原則是本港經濟基石，與內地加強聯繫不會損自由＊



發言人指，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度

自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。隨著內地繼續開放，香港在國家的重大發展

戰略中，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，既能擔當「促成者」角色，亦同時會是「受惠

者」。與基金會的憂慮相反，香港與內地在貿易、旅遊和金融方面加強聯繫，並不會損害香港的

自由。

發言人補充指，自由市場原則一直是制定政策的重要考量以及香港經濟的基石。政府會繼續

致力維護固有的優良法治傳統和司法獨立，維持簡單的稅制及低稅率，提高公營部門效率，捍衛

自由開放的貿易體制，以及建設公平的競爭環境，為香港各行各業創造良好的營商環境，促進香

港經濟繁榮。（ｂｉ）

