【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺兩成，疫情助遊戲及小程序增長

《經濟通通訊社記者葉詩穎１７日報道》騰訊（００７００）將於明日（１８日）公布去年

全年業績，《彭博》綜合券商預測，按非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算，純利為

９０７﹒８億至９９０億元（人民幣．下同），按年升１９﹒７７％至２７﹒７９％，中位數預

測為９４７﹒５７億元，按年升２２﹒３％，收入則介乎３７０３﹒１億至３８１３﹒８億元，

按年升１８﹒４３％至２１﹒９７％。



＊去年第四季手遊收入料升３５％，疫情助線上遊戲及小程序增長＊



野村預期，騰訊去年純利為９３５﹒０８億元，按年升１８﹒７％，而Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ純

利則按年升２１﹒９％至９４４﹒３８億元。單計去年第四季，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ純利按年升

２９％，估計其所有業務收入均錄得強勁增長，其中網上遊戲收入按年升２１％，而廣告、金融

科技及雲業務分別升１９％及３５％。今年受疫情衝擊，學生在家打機的時間增加，騰訊將可受

惠，料今年首季的手遊收入按年大幅增長４６％，而隨著線下業務暫停，商家轉以小程序賣廣告

，即使在疫情受控後，這種數碼化趨勢仍會持續。

大華繼顯亦表示，隨著強勁的交易增長，小程序潛在巨大的商業化增長，而現時小程序的強

勁增長仍未被計入股價的增長，本月騰訊在小程序試行直播，頂級品牌的下單量增加１２倍。另

外，騰訊《地下城與勇》及《英雄聯盟》手遊版推出，加上收購手機遊戲開發商Ｓｕｐｅｒｃｅ

ｌｌ及擴展海外業務，該行料去年第四季手遊收入按年增長３５％，並料今年全年的手遊收入增

長將由去年的２０％，上升至３２％。



＊《地下城與勇》及《英雄聯盟》推出，助手遊收入增長＊



高盛則估計，去年騰訊Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ盈利為９４０﹒８６億元，按年升２１﹒４５％。

集團正計劃將兩款熱門電腦遊戲手遊化，分別是《地下城與勇士》及《英雄聯盟》，兩款遊戲在

過去三年令玩家合共消費逾８７億美元，料手遊版推出可吸引大部分舊玩家，全球註冊用戶可達

１０億人。不過，高盛指，雖然騰訊有潛在的版號推出，有助手遊收入增長，但疫情將會停止業

務及線下消費活動，使廣告及支付業務增長疲弱，但仍認為騰訊具有強勁的防禦力。



＊富昌金融料短期目標３２５至３７３元＊



富昌金融集團聯席董事譚朗蔚對本通訊社表示，騰訊近年的增長有所放緩，但認為表現仍然

不過不失，料全年業績仍有兩至三成增長，股價有望反彈，預期短期內目標價介乎３２５元至

３７３元。不過，現時全球疫情嚴重，不少賽事取消使騰訊的視頻及廣告收入下跌，但他相信，

手遊及小程序的利好因素能彌補。

另外，他認為恆指難在短期內跌穿上星期的價格，加上美國採取量化寬鬆（ＱＥ），並在全

球放水的情況下，相信騰訊股價不會過份下跌。而在經濟下行的情況下，他看好５Ｇ的發展，特

別中國鐵塔（００７８８）及京信通信（０２３４２）。

