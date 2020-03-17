３６１度去年純利按年升４２﹒４％，末期息１﹒５港仙

《經濟通通訊社１７日專訊》３６１度（０１３６１）公布，截至去年底止，全年純利

４﹒３２億元（人民幣．下同），按年升４２﹒４％。每股盈利２０﹒９分，派末期息每股

１﹒５港仙，連同中期息及特別息，全年合共派息１０﹒８港仙。

期內，收益５６﹒３億元，按年上升８﹒５７％，毛利２２﹒７億元，升７﹒７８％，毛利

率按年跌０﹒３個百分點至４０﹒３％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

