３６１度去年純利按年升４２﹒４％，末期息１﹒５港仙

《經濟通通訊社１７日專訊》３６１度（０１３６１）公布，截至去年底止，全年純利
４﹒３２億元（人民幣．下同），按年升４２﹒４％。每股盈利２０﹒９分，派末期息每股
１﹒５港仙，連同中期息及特別息，全年合共派息１０﹒８港仙。
期內，收益５６﹒３億元，按年上升８﹒５７％，毛利２２﹒７億元，升７﹒７８％，毛利
率按年跌０﹒３個百分點至４０﹒３％。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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