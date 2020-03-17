  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2020 17:09

【企業盈警】南洋集團料去年純利將按年跌８０％以上

　　《經濟通通訊社１７日專訊》南洋集團（００２１２）發盈警，預期截至去年底止，全年純
利將按年下跌８０％以上。
　　公司指，相比於２０１８年同期投資物業公平值之上升，溢利下降主要由於２０１９年度的
投資物業公平值下滑所致。若不包括集團投資物業公平值之變動及相關稅務影響，期內的股權持
有人應佔集團基礎溢利，預期會較２０１８年同期增加超過１﹒５倍，這主要是由於投資組合表
現較佳所致。此外，由於按公平值透過其他綜合收益記帳的金融資產之公平值增加，其他綜合收
益亦按年有大幅增加。（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道17/03/2020
最新失業率升至3.7%逾九年新高 短期內壓力更大
中國故事17/03/2020
【新冠肺炎】澳門周三起將禁止中港台以外非本地居民入境
生財有道17/03/2020
【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺兩成 疫情助遊戲及小程序增長
剖析天下17/03/2020
巴西經濟勢受考驗
生財有道17/03/2020
香港25年來首次失落全球最自由經濟體地位
FOCUS17/03/2020
【FOCUS】「零利率」藥石未顯靈 激進抗疫或反轉消費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】裳樂匯坊預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金