【企業盈警】南洋集團料去年純利將按年跌８０％以上

《經濟通通訊社１７日專訊》南洋集團（００２１２）發盈警，預期截至去年底止，全年純

利將按年下跌８０％以上。

公司指，相比於２０１８年同期投資物業公平值之上升，溢利下降主要由於２０１９年度的

投資物業公平值下滑所致。若不包括集團投資物業公平值之變動及相關稅務影響，期內的股權持

有人應佔集團基礎溢利，預期會較２０１８年同期增加超過１﹒５倍，這主要是由於投資組合表

現較佳所致。此外，由於按公平值透過其他綜合收益記帳的金融資產之公平值增加，其他綜合收

益亦按年有大幅增加。（ｓｋ）

