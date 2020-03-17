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17/03/2020 18:14

【企業盈警】樂遊科技（１０８９）料全年業績轉盈為虧

　　《經濟通通訊社１７日專訊》樂遊科技（０１０８９）預期截至２０１９年１２月３１日止
年度將轉盈為虧，錄得虧損約４００萬美元至８００萬美元，２０１８年同期純利為２０４０萬
美元。
　　轉盈為虧主要由於旗艦產品Ｗａｒｆｒａｍｅ於年內的內容更新發布減少，導致集團的收入
減少；集團於年內從事更廣泛的廣告及宣傳活動，導致銷售及市場推廣開支增加；及期內外幣兌
加拿大元貶值，導致淨外匯差額由２０１８年的收益轉為２０１９年的虧損。（ｊｏ）

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