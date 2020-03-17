《小傳日記》道期忽彈起，魚缸齊歡喜；ＱＱ績前衝，公用佬助攻

《小傳日記》鮑爺減息好似減上癮咁，兩個禮拜唔夠又緊急減息，但係個市好似唔太受落，

你愈減班缸友愈驚啊！加上總統侵侵補一刀，話花旗國經濟或步入衰退，隔晚美股又執多劑，再

次觸發斷熔，而香江魚缸上日插近千點後，本日仍然輕微低開６１點報２３００１點。不過可能

見到花旗國魚缸最近都蒸發左有三成，道期亞洲時段突然反彈逾七百點，帶挈魚缸反彈３３７點

，高見２３４０１點。不過，內房佬同中資金融佬偏軟，拖累魚缸倒跌３８７點，報２２６７６

點，為全日最低水位。午後，魚缸於兩萬三附近爭持，重磅藍戰士ＱＱ（００７００）、ＡＩＡ

（０１２９９）撐市，最後埋單２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％，主板成交

１５１０﹒１５億元，較上日少近５巴仙。國企指數報９２１６點，跌１１點或跌０﹒１２％。

Ａ場兩市本日表現偏軟。上證綜合指數報２７７９點，跌９點或跌近半巴仙。深證成分指數

報１０２０２點，跌５０點或跌近半巴仙。兩市合計成交８１８０銀人民幣，較上日少１５巴仙

。

重磅藍戰士方面，ＱＱ聽日公布業績，全日彈逾２巴仙，報３４９﹒８銀；生發發

（００３８８）漲１巴仙，報２３１﹒２銀；ＡＩＡ走高近３巴仙，報６７﹒８５銀；建行

（００９３９）揚不足半巴仙，報６﹒２銀；神州移動（００９４１）軟逾半巴仙，報５１﹒７

銀；平保（０２３１８）畀建銀國際下調目標價，軟半巴仙，報７７﹒１銀。



＊港澳齊封城何時方見晴？公用先吸水賭仔現愁緒＊



新型肺炎持續擴散，香江特首林鄭月娥公布，會向馬交、寶島同神州以外所有地區發紅色旅

遊警示，本地公用股即刻有資金流入，中華煤氣（００００３）踼高近２巴仙，報１４﹒６８銀

；香江電訊（０６８２３）跳高逾２巴仙，報１１﹒２６銀；港鐵（０００６６）踼高近２巴仙

，報３９﹒７銀；不過電能（００００６）撻低逾１巴仙，報５０﹒５銀。港燈（０２６３８）

今日出業績，上年純利跌逾２３巴仙至２３﹒２７億銀，走低逾２巴仙，報７﹒７１銀。

馬交要求，所有喺入境前１４日內去過神州以外國家或地區嘅人，要醫學觀察１４日呀。無

得玩兩手，賭仔梗係唔ｈａｐｐｙ啦！銀娛（０００２７）無咗逾２巴仙，報４３﹒１５銀；金

沙（０１９２８）唔見一格，報２９﹒５銀。另外，受疫情影響，花旗國拉斯維加斯其中兩家營

運商永利度假村和美高梅度假村宣布，旗下賭場３月１７日起暫停營業。永利（０１１２８）跣

低近２巴仙，報１１﹒９２銀；美高梅（０２２８２）潛水逾２巴仙，報８﹒３４銀。澳博

（００８８０）公布，上年純利約為３２﹒０７億銀，按年多逾１２巴仙，不過就畀中金同銀河

聯昌削目標價，話上葡京賭場可能延遲開業，澳博個價都碌低逾３巴仙，報７﹒０３銀。



＊油組傾唔埋油佬覆陰霾，各國齊封關鐵鳥前路艱＊



由於俄佬同沙特傾唔埋，今個星期三嘅ＯＰＥＣ＋技術會議已被取消，多重打擊下油價失守

３０美金，三桶油繼續受壓。中海油（００８８３）挫近２巴仙，報７﹒４銀；中石油

（００８５７）跌近１巴仙，報２﹒４４銀；中石化（００３８６）企穩，報３﹒７２銀；昆侖

能源（００１３５）趴低逾６巴仙，報３﹒６４銀；中海油服（０２８８３）升１巴仙，報

６﹒３５銀。

受疫情影響，花旗國同其他國家先後採取嘅嚴厲管控措施，國際航班大減，航空佬自然要趴

低。南航（０１０５５）急挫超５巴仙，報３﹒６６銀；東航（００６７０）跌逾４巴仙，報

３﹒０９銀；國航（００７５３）下滑半成，報６﹒０８銀；國泰（００２９３）走低近２巴仙

，報８﹒８８銀。



＊二手交投削內房股價弱，東奧未可期體品走勢疲＊



神州房地產行業研究平台「貝殼研究院」出報告話，上星期（３月９日至１５日），１８座

重點城市入面，經地產代理「鏈家」嘅二手成交量按年少四成，神州磚頭佬前途一片迷茫，融創

（０１９１８）撻低逾４巴仙，報３５﹒２５銀；潤地（０１１０９）碌低逾１巴仙，報

３２﹒１５銀；中海外（００６８８）無咗三格，報２４﹒４銀；世房（００８１３）同碧桂園

（０２００７）雙雙漏氣跌逾３巴仙，分別報２３﹒８５銀同８﹒６８銀。

東瀛首相安倍晉三噚日先喺七大工業國集團首腦緊急會議度，話要爭取東奧同殘奧如常舉行

，今日就有報道話東京奧組委多個理事同意，將東奧延期到２０２２年，預期呢件事會喺今個月

３０日嘅理事會討論。都唔知東奧仲搞唔搞得成，體品佬撻低咗先算，安踏（０２０２０）插低

近３巴仙，報５１﹒９銀；３６１度（０１３６１）跪低近５巴仙，報１﹒２３銀；滔搏

（０６１１０）插水逾８巴仙，報７﹒７銀；李寧（０２３３１）無咗逾半巴仙，報１８﹒２銀

；裕元（００５５１）蒸發近９巴仙，報１３﹒１６銀。請請！





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