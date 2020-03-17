【全球放水】信安料儲局數月內將擴量寬，零利率至少持續至第四季

《環富通基金頻道１７日專訊》就在正式議息會議前三日，聯儲局決定再次採取臨時措施，

大幅下調利率、啟動買債及採取一系列措施支持市場流動性，以避免經濟快速下滑。以下是相關

措施的細節：

繼本月三日緊急減息０﹒５厘後，聯儲局突然在不足兩周內，在非常設會議上宣布再度緊急

減息，減幅達１厘。除了減息之外，聯儲局同時重啟７０００億美元量化寬鬆（ＱＥ）措施，以

應對疫情對經濟造成的衝擊，未來幾個月將購入５０００億美元國庫債券，以及２０００億美元

的按揭抵押證券，有關措施星期一開始。

回顧金融海嘯後，為刺激經濟增長，聯儲局六年內一共推行了三輪ＱＥ，金融危機前聯儲局

的資產負債表規模為８千多億美元，三輪ＱＥ後擴張至接近４﹒５萬億。目前資產負債表規模在

４﹒３６萬億水平，加上去年１０月開始的購買短債操作，預計在本輪買債之後聯儲局直接持有

的證券資產規模將超過歷史高峰。

聯儲局今次亦動用其他工具以緩解流動性危機：包括（１）與歐洲央行等六間央行，一同將

現時美元互換協議的利率減四分一厘，確保全球美元流動性充裕；（２）向美國銀行業提供緊急

借貸的貼現窗利率，亦大幅下降１﹒２５厘，減至０﹒２５厘，幾近乎０，借貸日期延長至９０

天，並鼓勵銀行使用，強化了央行最後貸款人的角色。（３）鼓勵銀行動用股票及流動資產建立

資本緩衝，向受到疫情衝擊的企業及家庭發放貸款。（４）聯儲局亦將數以千計的當地銀行的存

款準備金率降至零水平，進一步擴大銀行信貸及補充流動性。

隨著新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延，拖累環球股市大跌，美國交易市場開始面臨流動性壓力

。在美股市場大幅下跌同時，伴隨著避險資產黃金與美債的下跌，或許亦與部分投資者因為美股

下跌被逼賣出資產平倉有關。部分受疫情影響較大的企業或增加向銀行借貸滿足資金需求，加上

油價大幅下跌，推動高收益債券的信貸息差升至２０１６年初以來新高，考慮到美國企業整體負

債較高，它們通過發行債券融資的壓力於近期顯著增加，聯儲局確實有需要推行措施緩解流動性

緊張的情況。

以執行時間來看，聯儲局希望向市場展示局方於疫情下推行措施的決心，及事件對美國甚至

環球經濟帶來影響的嚴重程度。不過，金融市場對於聯儲局在未有確切經濟數據支持下採取的政

策暫時似乎不多受落，局方的措施再次引發市場對風險資產的恐慌性拋售。比起２００８年金融

海嘯期間，聯儲局是次舉措在未見明顯衰退跡象時採取行動，較當年更快將政策利率降至歷史最

低，加大了短期內市場的擔憂情緒。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上提到，美國第二季的經濟活動將會非常疲弱，而他亦不肯定弱

勢會維持多長時間。事實上，環球經濟復甦步伐可能是推遲了，惟衰退風險未見顯著升溫。以美

國為例，目前在我們衡量經濟衰退風險的十九個指標當中，三月初有七個亮紅燈，僅比二月多一

個。由於美股短時間內急挫，導致其中一個標普５００指數相關的指標亮紅燈，二月底開始示意

衰退，但大部分就業及零售範疇的指標依然正面。因此，除非金融市場動盪延伸至明顯影響消費

及企業信心，疫情對美國經濟的影響暫時未算顯著。

基於鮑威爾已一再重申，負利率暫時不在可行政策的選項之上。聯儲局往後的政策空間變得

相對有限，其中一個可能性，是進一步擴大資產負債表，或繼續從現有途徑引導銀行維持向企業

借貸，緩解疫情下流動性緊張的局面。同一時間，低利率政策將持續執行，直至局方有信心經濟

已平安過渡近期的事件，我們傾向相信，聯儲局會在未來幾個月進一步擴大資產購買規模，零利

率時代會至少持續至今年第四季。（ｈｏ）

