憧憬各國再推救市措施，港股反覆升２００點收２３２６３點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股「黑色星期一」再爆股災，道指大跌近三千點，期間

觸發溶斷跌停機制。但市場憧憬各國推出刺激經濟措施救市，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）準備

動用１萬億美元貸款，支持成員國應對危機，加上Ｇ７集團周二晚或召開財長電話會議，討論疫

情應對措施。美股期貨在亞洲時段回升，彈升近８００點升停板，令港股連跌四日後反彈。

恆指今早低開６１點後，開市後快速拉升，早段曾升３３７點高見２３４０１點，但沽盤湧

現，其後一度倒跌３８７點見２２６７６點，再失二萬三大關。港股午後在重磅股支持下止跌回

穩，守穩二萬三關，惟觸及上午高位遇上阻力，最終全日報２３２６３點，升２００點或升

０﹒８７％，主板成交１５１０﹒１５億元略減４﹒９％。國企指數報９２１６點，跌１１點或

跌０﹒１２％。

Ａ股亦坐過山車，上證綜合指數報２７７９﹒６４，下跌９﹒６１點或下跌０﹒３４％；深

證成份指數報１０２０２﹒７５，下跌５０﹒５３點或下跌０﹒４９％；兩市全日成交８１８１

億元人民幣，按日大減１５﹒１％。

重磅股方面，明日放榜的騰訊控股（００７００）彈升２﹒３４％，報３４９﹒８元；友邦

保險（０１２９９）升２﹒７３％，報６７﹒８５元；匯豐控股（００００５）升２﹒６３％，

報４４﹒９５元；周四公布業績的中移動（００９４１）軟０﹒５８％，報５１﹒７元；港交所

（００３８８）升１﹒１４％，報２３１﹒２元。



＊地產收租股托市，內房體品股跑輸大市＊



香港金管局將逆周期緩衝資本比率由２％降至１％，料可釋放約５０００億元資金。銀行體

系釋放資金，地產收租股回升，領展（００８２３）揚２﹒５３％，報７２﹒９５元；新地

（０００１６）升０﹒３％，報１０１﹒１元；新世界發展（０００１７）升２﹒０９％，報

８﹒７８元；港鐵（０００６６）升１﹒９３％，報３９﹒７元。希慎（０００１４）本月累計

回購１１７﹒７萬股，股價亦抽高２﹒３％，報２４﹒５元。

內地房地產行業研究平台「貝殼研究院」最新報告顯示，上周１８座重點城市二手房市場成

交量繼續快速回升，按周升６４％，但較去年同期仍減少４０﹒５％。內房股普遍受壓，中國恆

大（０３３３３）急挫８﹒７４％，報１２﹒９４元，盤中見１３元創近三年低位。世茂房地產

（００８１３）跌３﹒０５％，報２３﹒８５元；碧桂園（０２００７）瀉３﹒４５％，報

８﹒６８元；潤地（０１１０９）跌１﹒３８％，報３２﹒１５元；萬科（０２２０２）滑

１﹒４５％，報２７﹒１５元。

傳東京奧組委多名理事同意，東京奧運會將推遲至２０２２年，內地體育用品股下挫。滔搏

（０６１１０）連跌４日，收跌８﹒３３％，報７﹒７元；盤中低見７﹒５１元創上市新低。安

踏體育（０２０２０）跌２﹒９９％，報５１﹒９元；３６１度（０１３６１）挫４﹒６５％，

報１﹒２３元；李寧（０２３３１）軟０﹒６６％，報１８﹒２元。



＊金價跌穿１４９０美元，市場盡力拋售黃金套現＊



全球疫情惡化引發市場恐慌，金價亦難逃一跌，現貨金價周一跌１％後，周二跌１﹒８％報

１４８６﹒６１美元，暫六連跌累跌逾１１％，避險工具亦失避險作用。中國黃金國際

（０２０９９）插６﹒３９％，報４﹒６９元；紫金礦業（０２８９９）跌４﹒４％，報

２﹒６１元；靈寶黃金（０３３３０）跌２﹒８６％，報１﹒０２元；招金礦業（０１８１８）

跌１﹒０４％，報７﹒５８元。

油價仍受原油價格戰影響，布油及紐油期貨均跌穿每桶３０美元。加上《路透社》今日引述

消息報道，原定本周三（１８日）在維也納舉行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友的技術會

議已取消，因為沙特及俄羅斯之間的調停工作未有進展。原油市場前景難以預測，三桶油因而捱

沽，中海油（００８８３）跌１﹒６％，報７﹒４元；中石油（００８５７）跌０﹒８１％，報

２﹒４４元；中石化（００３８６）無升跌，報３﹒７２元；昆侖能源（００１３５）挫

６﹒１９％，報３﹒６４元；惟中海油田服務（０２８８３）表現靠穩，升０﹒９５％，報

６﹒３５元。

隨著各國開始實施封關措施，航班量大減重創環球航空行業，中港航空股一同回吐。南方航

空（０１０５５）急瀉５﹒４３％，報３﹒６６元；東方航空（００６７０）走低４﹒０４％，

報３﹒０９元；中國國航（００７５３）跌５％，報６﹒０８元。國泰航空（００２９３）國泰

公布，國泰航空與國泰港龍航空於２月合共載客１００﹒８６萬人次，按年跌 ６４﹒４％，乘

客運載率下跌２８﹒６個百分點至５３﹒１％。股價收跌１﹒９９％，報８﹒８８元。（ｃａ）

