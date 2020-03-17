【大熊來了】台股大幅低開１﹒８％，報９５３８﹒６４點

《經濟通通訊社１７日專訊》台股加權平均指數今早低開１﹒８％，報９５３８﹒６４點。

於９︰１１ａｍ，玻璃類指數領跌，挫５﹒４％；電子類指數跌１﹒２％；金融類指數跟跌

２﹒７％。加權平均指數現跌幅擴大至９４７９﹒０６點，跌２﹒５％。

新冠肺炎疫情造成國際股市連番崩跌，台灣財政部長蘇建榮表示，會密切關注台股，國安基

金視情況隨時召開臨時會。台灣金管會主委顧立雄也在同一場合指出，鼓勵金融業買進績優股，

並鼓勵企業實施庫藏股，目前已有３３家實施。（ｊｔ）

