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17/03/2020 09:12

【大熊來了】台股大幅低開１﹒８％，報９５３８﹒６４點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》台股加權平均指數今早低開１﹒８％，報９５３８﹒６４點。
　　於９︰１１ａｍ，玻璃類指數領跌，挫５﹒４％；電子類指數跌１﹒２％；金融類指數跟跌
２﹒７％。加權平均指數現跌幅擴大至９４７９﹒０６點，跌２﹒５％。
　　新冠肺炎疫情造成國際股市連番崩跌，台灣財政部長蘇建榮表示，會密切關注台股，國安基
金視情況隨時召開臨時會。台灣金管會主委顧立雄也在同一場合指出，鼓勵金融業買進績優股，
並鼓勵企業實施庫藏股，目前已有３３家實施。（ｊｔ）

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