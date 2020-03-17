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17/03/2020 13:52

【大熊來了】台股收跌２﹒９％報９４３９﹒６３點，連跌五日

　　《經濟通通訊社１７日專訊》台股加權平均指數今日收跌２﹒９％，報９４３９﹒６３點，
連跌五日累挫逾１４％；成交２３６０﹒５８億元新台幣。
　　汽車類指數表現最差，挫６﹒６％；金融類指數跌３﹒９％；電子類指數軟２﹒４％。
　　新冠肺炎疫情造成國際股市連番崩跌，台灣財政部長蘇建榮表示，會密切關注台股，國安基
金視情況隨時召開臨時會。台灣金管會主委顧立雄也在同一場合指出，鼓勵金融業買進績優股，
並鼓勵企業實施庫藏股，目前已有３３家實施。（ｊｔ）

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