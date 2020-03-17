《神州經脈》武漢部分解封，Ａ場經歷「過山車」，外資連五日走

《神州經脈》Ａ場散戶今早經歷「死亡時速」，滬綜指開市先反彈，一度升１﹒３５％破兩

千八，惟開市半小時後Ａ場突然崩跌，滬指快速倒跌且跌幅急速擴大，最多挫２﹒６５％，低見

２７１５﹒２２點，刷新２月４日以來指數新低，不過隨著券商及晶片概念拉漲，滬指跌幅快速

收縮，半日收市微升些少，午後沽壓重現，曾再跌超過１％，尾盤跌幅收窄，最終跌０﹒３４％

收市，報２７７９﹒６４點，錄五連跌，且全日振幅高達４％。深市的顛簸程度更上一層樓，深

成指先升後崩，一度失守一萬關，全日振幅高達５﹒５％，收市跌０﹒５％。

股民心跳加速並沒有明顯提高股市交投量，兩市全日成交８１８１億元（人民幣．下同），

按日大減１５﹒１％，同時Ａ場走資持續，再有８２﹒３８億元外資循陸股通流出Ａ股，連續五

日淨流出，累計走資４８６﹒８５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議指出，加快推進全面復工復產、恢復正常生產生活

秩序，並要求組織滯留在鄂在漢外地人員及滯留在外地的湖北籍人員返鄉，有序組織援鄂醫務人

員分批撤離。武漢市宣布部分解封，今日起容許外地人士入城，但須在集中隔離點隔離觀察１４

日，隔離費用自理。



２﹒因應新冠病毒肺炎疫情，內地早前宣布推遲本於３月初在北京召開的全國人大會議和全國政

協會議，據《路透》引述兩名參與籌備工作的消息人士最新表示，中國暫計劃在４月底或５月初

召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，因內地新冠病毒新增病例數大幅下降，儘管世界其

他地方新增感染者激增。會議重新召開將成為一個重要指標，表明國家領導層認為情況正在恢復

正常。



３﹒據《韓聯社》報道，韓國外交部今天上午以電話會議的形式舉行了應對新冠肺炎疫情的韓中

日外交部局長磋商。韓國外交部亞太局局長金丁漢、中國外交部亞洲司司長吳江浩、日本外務省

亞大局局長瀧崎成樹與會。報道指出，中日韓三國外交部門為防控新冠肺炎疫情進行三邊磋商尚

屬首次。三國外交部門在會上交流各國疫情信息，並就三邊和多邊聯防聯控交換意見，決定繼續

密切溝通防疫事宜，爭取盡早舉行三邊外長會。



４﹒國家發改委稱，下一步，將積極會同有關部門進一步充實完善穩定和擴大居民消費的政策預

案。既要保障吃穿用行這樣的基本消費，重振文化旅游和餐飲消費，把被凍結被抑制的消費釋放

出來，穩住傳統消費和實物消費，又要培育升級新型消費，擴容提質服務消費，全面推廣健康消

費，把疫情期間催生壯大的以網絡消費為代表的新消費潛力、動能釋放出來，使消費回補和擴大

增量有機結合，不斷拓展消費新的增長點。



５﹒國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年前２個月，全國規模以上工業發電量同比下降

８﹒２％。從用電看，今年前２個月，全國全社會用電量同比下降７﹒８％。同時應當看到，３

月以來發用電量明顯回升，據了解，３月１６日調度發電量達１７８億千瓦時，明顯高於２月底

的１６２億千瓦時，上升９﹒９％。。



６﹒國家發改委新聞發言人孟瑋表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省

份外，全國其他省（區、市）復工率均已超過９０％，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重

慶等已接近１００％。此外，３月份以來，全國以及湖北省和武漢市糧油價格運行平穩，豬肉、

蔬菜價格有所下降，隨著交通運輸和物流配送「最後一公里」打通，重要生活物資價格有望保持

平穩運行態勢。



７﹒美國總統特朗普最新在社交媒體上使用「中國病毒」（Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｖｉｒｕｓ）形容

疫情，或加劇中美摩擦，而兩國近期已不停指責對方應為疫情大流行負責。中國外交部今午回應

指，特朗普的言論抹黑中國，中方對此非常憤怒，並強烈反對，強調美國應先處理好自己的事務

。



８﹒內地房地產行業研究平台「貝殼研究院」最新的報告顯示，上周（３月９日至１５日），在

北上廣深、大連、天津、武漢、南京、重慶、成都等１８座重點城市中，經地產代理「鏈家」的

二手房市場成交量繼續快速回升，按周增加６４％，但較去年同期仍減少４０﹒５％，與疫情前

水平相比，成交量已經恢復至去年１２月周均水平的８７﹒３％；與去年小陽春水平相比，成交

量已經恢復至去年３月周均水平的５６﹒５％。（ｗｌ）

