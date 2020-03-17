《鍾之日記》多地封關鎖國，魚缸舞高弄低

《鍾之日記》３月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



新冠肺炎疫情全球大爆發，多國均實施入境限制措施，恐慌蔓延，隔晚美股「黑色星期一」

再爆股災，道指大跌近三千點，期間觸發溶斷跌停機制。但市場憧憬各國推出刺激經濟措施救市

，ＩＭＦ準備動用１萬億美元貸款，支持成員國應對危機，加上Ｇ７集團周二晚或召開財長電話

會議，討論疫情應對措施。美股期貨在亞洲時段回升，彈升近８００點升停板，令港股連跌四日

後反彈。

恆指今早低開６１點後，開市後快速拉升，早段曾升３３７點高見２３４０１點，但沽盤湧

現，其後一度倒跌３８７點見２２６７６點，再失二萬三大關。午後在重磅股支持下止跌回穩，

守穩二萬三關，最終全日報２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％，主板成交１５１０億元

略減４﹒９％。



＊高盛料中國首季ＧＤＰ跌９％，Ａ場全日過山車＊



多項經濟數據已經反映疫情重創中國經濟的事實，機構已紛紛下調中國經濟增長預測。近期

，最悲觀的，應是高盛，其最新報告對中國首季ＧＤＰ增速預測，由之前增長２﹒５％，大幅調

降至收縮９％，全年增長降至３％。

Ａ場散戶今早經歷「死亡時速」，滬綜指開市先反彈，一度升１﹒３５％破兩千八，惟開市

半小時後Ａ場突然崩跌，滬指快速倒跌且跌幅急速擴大，最多挫２﹒６５％，低見２７１５點，

刷新２月４日以來指數新低，不過隨著券商及晶片概念拉漲，滬指跌幅快速收縮，半日收市微升

些少，午後沽壓重現，曾再跌超過１％，尾盤跌幅收窄，最終跌０﹒３４％收，報２７７９點，

錄五連跌，且全日振幅高達４％。深市的顛簸程度更上一層樓，深成指先升後崩，一度失守一萬

關，全日振幅高達５﹒５％，收跌０﹒５％。兩市全日成交８１８１億人幣，按日大減１５％，

同時Ａ場走資持續，再有８２﹒３８億人民幣外資循陸股通流出Ａ股，連續五日淨流出，累計走

資４８６﹒８５億人民幣。



＊世界多國斷交通往來，航企啟空轉模式燒錢＊



香港行政長官林鄭月娥表示，過去兩星期本港有九成新型冠狀病毒確診個案都是外地輸入，

因此港府經過最新評估後，將會向澳門、台灣及內地以外所有地區發出紅色旅遊警示，而且從本

周四（１９日）零時零分起，所有來自其他國家的入境旅客都需要接受１４天家居檢疫及醫學監

察，林鄭呼籲香港市民如非必要，不要去外遊。

宣布封關的不止北京和香港，上海將疫情重點國家範圍擴大到１６個國家，上述國家入境人

員須被隔離。國外方面，繼歐洲國家相繼封關後，加拿大、俄羅斯、馬來西亞及吉爾吉斯亦陸續

宣布不同程度的「封國」。

各國切斷交通往來，令航空公司開啟了「空轉」模式，日日燒錢度日。澳洲智庫亞太航空中

心（ＣＡＰＡ）周一發表報告，警告飛機停飛已經導致各家航空公司的現金儲備迅速減少，擔心

疫情若持續，大部分航空公司將在５月前破產，ＣＡＰＡ指出只有政府與業界共同採取行動，才

能避免這場災難發生。

國泰航空（００２９３）全日跌２％，報８﹒８８元；國航（００７５３）跌半成，南方航

空股份（０１０５５）跌５﹒４％，東方航空（００６７０）跌４％，據報國內三大航企擬縮減

國際航班，以避免新型冠狀病毒輸入病例持續增加。



＊低息環境利好公用股，港燈派息縮水捱沽＊



美國聯儲局日前宣布再度宣布減息一厘，減息幅度之大令市場恐慌情緒加劇，隔夜美股大跌

。不過美聯儲此舉並非完全「幫倒忙」，瑞銀發布報告稱，相信在低息環境下，將會有利息率比

較穩定的本地公用股。

該行稱，現時香港公用股息率溢價，較美國十年期國債高３４０基點，差距是過去二十年來

最高，也高於歷史平均１４０基點。當中，香港公用股息率最高包括電能實業（００００６）、

長江基建（０１０３８），以及中電控股（００００２），息率分別為５﹒４％、５﹒１％及

４﹒１％。

該行表示，香港公用股過去派息記錄均是長時間維持增長，在２００８年金融海嘯及

２００９年發電准許回報率減少期間，電能及中電都能維持派息，長建更是出現了派息增加。

雖然有大行唱好，公用股亦一度走高，惟普遍在尾段沽壓大增，長江基建收挫２﹒５％，電

能實業１﹒２％，中電（００００２）亦軟０﹒５％；惟煤氣（００００３）仍升１﹒９％。

而港燈（０２６３８）今日公布，去年純利為２３﹒２７億元，按年跌２３﹒７３％；派發

末期股息１６﹒０９仙，少過去年的２０﹒１２仙。港燈主席霍建寧指，面對香港經濟放緩，集

團將以審慎態度檢討２０２０年電費。業績麻麻，港燈收挫２﹒２％。

藍籌地產股今獲追捧，信和（０００８３）及領展（００８２３）雙雙漲２﹒５％，新世界

（０００１７）升２﹒１％，恆地（０００１２）升１﹒２％。



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