【抗疫維穩】李克強：境外輸入給疫情結束帶來不確定性要精準防控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作

領導小組組長李克強１６主持召開領導小組會議。會議指出，當前全國疫情防控形勢持續向好，

疫情蔓延擴散勢頭得到基本控制。境外輸入病例給疫情結束帶來不確定性，要精準加強疫情輸入

輸出防控。強化同有關國家衛生、海關、移民、教育等對口溝通合作和行動協調，推動共同執行

旅行疫情防控指南。嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等報告制度。做好國內居民出境旅遊相

關提醒。加強診療方案、藥物等方面國際合作。



＊組織滯留在鄂在漢人員及滯留外地湖北籍人員返鄉＊



會議又指，加快推進全面復工復產、恢復正常生產生活秩序。制定專門方案，組織滯留在鄂

在漢外地人員及滯留在外地的湖北籍人員返鄉。在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復

正常醫療服務基礎上，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。

要圍繞關愛幫扶重點人群、恢復正常社會秩序、幫助市場主體復工復產等，分類細緻有序做

好疫情防控後續工作。武漢和湖北要精心制定方案，其他地區要根據國家制定的原則穩妥做好相

關工作。各地要及時足額兌現對防控一線醫務人員、社區工作者、公安乾警、志願者等人員的補

助。督促用工單位對參與新建、改造防控救治設施的勞動者，及時按承諾兌現勞動報酬。

