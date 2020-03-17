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17/03/2020 09:45

【新冠肺炎】北京新增９例境外輸入，美國返京女子瞞報公安立案查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京發布，３月１６日０時至１４時，新
增境外輸入病例９例，其中西班牙６例、英國２例，美國１例。無新增報告本地新冠肺炎確診病
例。
　　北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議指出，當前境外疫情輸入風險進一步加大，防
控不允許有任何疏漏閃失。加強來京國際航班管理，引導有序分流入境。國際航班要嚴格登機前
體溫檢測，對有症狀的旅客不允許登機。謊報瞞報者必須受到法律制裁，並納入信用體系。嚴格
公務機進京管理。
　　目前，所有入境進京人員，均應轉送至集中觀察點進行１４天集中觀察。有特殊情況的，經
嚴格評估，可進行居家觀察。包括以下兩種情況，一是７０周歲以上的老年人、未成年人、孕產
婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中隔離觀察的，二是有單獨住所且住所內沒有其他同住人員
的。
　
＊完善入境人員轉運工作方案，維持首都機場Ｔ３－Ｄ專區現場秩序＊
　
　　會議強調，要針對境外輸入性病例做好倒查分析，進一步查找入境環節漏洞，防止類似問題
再發生。完善入境人員轉運工作方案，維持首都機場Ｔ３－Ｄ專區現場秩序，做到優化流程、快
捷出港。做好新國展集散點中轉工作，與各省區市加強信息互通共享，完善責任、人員交接。擴
大集中醫學觀察點，配備工作力量和防護物資。
　
＊公安對美國輸入病例黎某立案偵查＊
　
　　北京報告１例從美國輸入的確診病例，黎某，女，３７歲，長期定居美國馬薩諸塞州，黎某
在美期間已出現發熱、咳嗽等症狀，並多次在當地就診，在美國登機前曾服用退燒藥，登機後未
如實向乘務人員提供個人健康狀況及丈夫、兒子等同行人員情況，給同機人員造成傳染風險，順
義公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，已對黎某立案偵查。目前，黎某正在定點醫院接受治療，
其丈夫、兒子在接受隔離觀察。對虛報信息、隱瞞病情等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為
，北京警方將堅決打擊處理、依法追究責任。
　　截至３月１６日，北京累計報告確診病例４５５例，治癒出院病例３６８例，死亡病例８例
。現有疑似病例３６例。累計確定密切接觸者３８８４人，其中４１０人尚在隔離醫學觀察中。

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