  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2020 08:16

【新冠肺炎】全國昨新增確診２１宗主要為境外輸入，湖北僅佔１宗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１６日，全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例２１宗，湖北僅新增確診病例１宗，其餘均為境外輸入個案；新增死亡人數１３人
，其中湖北佔１２人，陝西１人；新增治癒出院病例９３０宗，新增疑似病例４５宗。
　　截至３月１６日，全國累計確診病例８０８８１宗，累計死亡人數３２２６人；現有確診病
例８９７６宗，其中重症２８３０宗；現有疑似病例１２８宗；累計治癒出院病例６８６７９宗


＊２０宗新增境外輸入確診，北京佔９宗＊

　　在２０宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔９宗，上海、廣東各３宗，浙江、山東、廣西
、雲南、陝西各１宗，累計報告境外輸入確診病例１４３宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２３５宗，香港較上日新增９宗至１５７宗（８８人出院
，４人死）；澳門連續多日無新增確診後，昨增１宗至１１宗，此前１０宗個案患者均已出院；
台灣新增８宗至６７宗（２２人出院，１人死）。

＊湖北昨僅錄１宗確診，零新增疑似病例＊

　　湖北省新增確診病例１宗，個案來自武漢市；全省累計確診宗數至６７７９９宗；新增治癒
出院病例８９３宗，累計至５５９８７宗；在新增的１２宗死亡病例中，武漢市佔１１宗，全省
累計死亡病例３１１１宗；現有確診病例８７０１宗，其中重症病例２７８２宗。現只有疑似病
例３宗。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道17/03/2020
【大熊來了】抗疫措施力度不足 美股暴跌道指瀉3000點
生財有道16/03/2020
【全球放水】余偉文：下調CCyB釋放約5千億元予銀行加大借貸
生財有道16/03/2020
【全球放水】恒生：美藉減息避免經濟急劇下滑 今年再減息機會微
興證快訊16/03/2020
步入熊市？
FOCUS16/03/2020
【FOCUS】力保銀行體系 中美殊途同歸
生財有道16/03/2020
【全球放水】減息「上帝之手」VS亂世避險 美匯中期仍看反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】裳樂匯坊預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金