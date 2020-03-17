【新冠肺炎】全國昨新增確診２１宗主要為境外輸入，湖北僅佔１宗

《經濟通通訊社１７日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１６日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例２１宗，湖北僅新增確診病例１宗，其餘均為境外輸入個案；新增死亡人數１３人

，其中湖北佔１２人，陝西１人；新增治癒出院病例９３０宗，新增疑似病例４５宗。

截至３月１６日，全國累計確診病例８０８８１宗，累計死亡人數３２２６人；現有確診病

例８９７６宗，其中重症２８３０宗；現有疑似病例１２８宗；累計治癒出院病例６８６７９宗

。



＊２０宗新增境外輸入確診，北京佔９宗＊



在２０宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔９宗，上海、廣東各３宗，浙江、山東、廣西

、雲南、陝西各１宗，累計報告境外輸入確診病例１４３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２３５宗，香港較上日新增９宗至１５７宗（８８人出院

，４人死）；澳門連續多日無新增確診後，昨增１宗至１１宗，此前１０宗個案患者均已出院；

台灣新增８宗至６７宗（２２人出院，１人死）。



＊湖北昨僅錄１宗確診，零新增疑似病例＊



湖北省新增確診病例１宗，個案來自武漢市；全省累計確診宗數至６７７９９宗；新增治癒

出院病例８９３宗，累計至５５９８７宗；在新增的１２宗死亡病例中，武漢市佔１１宗，全省

累計死亡病例３１１１宗；現有確診病例８７０１宗，其中重症病例２７８２宗。現只有疑似病

例３宗。（ａｃ）

