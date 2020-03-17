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17/03/2020 14:45

【新冠肺炎】衛健委：湖北以外地區要全面恢復正常預防接種秩序

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛生健康委辦公廳公布關於統籌做好新冠肺炎疫情防控全
面有序開展預防接種工作的通知，要求湖北以外地區要全面有序恢復正常的預防接種秩序。
　　湖北省要在做好疫情防控的基礎上開展預防接種相關工作，並根據疫情防控形勢變化動態調
整本地區預防接種工作計劃，確保社會生活恢復後各類預防接種門診能迅速恢復正常的預防接種
服務。（ｊｔ）

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