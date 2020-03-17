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即市新聞

17/03/2020 09:13

【Ａ股外援】富時如期推進３月指數評審，Ａ股擴容周五收盤後生效

　　《經濟通通訊社１７日專訊》富時羅素近日在官網發布公告表示，目前市場狀況下，部分指
數使用者和相關人士關心富時羅素３月的指數評審是否會如期推進。富時羅素經過審慎評議正反
兩方面的意見後，決定如期推進３月指數評審決定。富時羅素表示，對事態進展保持關注，並邀
請指數使用者繼續提供反饋意見。
　　２月２１日，富時羅素公布了其旗艦指數評議結果和中國Ａ股新入列指數公司名單，本次調
整將中國Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％，於本周五（３月２０日）收盤後生效。
（ｗｌ）

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