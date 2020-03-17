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即市新聞

17/03/2020 09:26

【抗疫維穩】傳國航、南航、東航等航企計劃減少國際航班

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強
１６主持召開領導小組會議指出，當前全國疫情防控形勢持續向好，境外輸入病例給疫情結束帶
來不確定性，要精準加強疫情輸入輸出防控。國家衛健委最新通報，３月１６日，全國新增確診
病例２１宗，湖北僅新增確診病例１宗，其餘均為境外輸入個案。
　　《環球時報》引述消息人士指，多家中國航空公司正計劃減少國際航班，以應對疫情回流的
新變化，包括國內三大航企國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南航（００７５３）（
滬：６０００２９）及東航（００６７０）（滬：６００１１５）。
　　據報大量在歐美留學的中國學生不惜買貴價機票回國，令國內擔憂之聲四起，中國當局最近
幾天加強對國際旅行者的篩查，例如北京下令從昨日（１６日）開始對任何從國外入境來京人員
強制隔離１４天，費用自理。
　　另外，澳洲智庫亞太航空中心（ＣＡＰＡ）周一（１６日）發表報告，警告飛機停飛已經導
致各家航空公司的現金儲備迅速減少，擔心疫情若持續，大部分航空公司將在５月前破產，許多
航空公司可能已經陷入技術性破產，或在債務上出現嚴重違約。ＣＡＰＡ指出只有政府與業界共
同採取行動，才能避免這場災難發生。（ｅｙ）

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