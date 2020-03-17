【新冠肺炎】武漢部分解封，自費隔離１４天後可回城

《經濟通通訊社１７日專訊》武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通告，自今日零時起，對所有

境外前往武漢人員實施申報管理，統一接送至集中隔離點隔離觀察１４日，隔離費用自理。通告

又指，境外人員確診新型冠狀病毒肺炎並屬輸入病例，若沒有參加基本醫療保險，醫藥費將由患

者個人負擔，困難人員可獲得醫療救助。

中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議要求，組織滯留在鄂在漢外地人員及滯留在外地的

湖北籍人員返鄉，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。（ｅｙ）

