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17/03/2020 16:35

【新冠肺炎】美擬將醫療供應鏈從中國遷回，外交部：抓錯藥開錯方

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅１６日稱，白宮正在準備
一項總統的行政令，將醫療供應鏈從中國等國家轉回美國，以降低對外國藥物的依賴。在北京，
中國外交部發言人耿爽回應表示，疫情當前，說這種話簡直就是抓錯了藥，開錯了方，不但無法
解決美國自身面臨的問題，反而會讓美國普通民眾受到更多的傷害。耿爽強調，各國必須團結協
作、共克時艱。只有這樣才能早日戰勝疫情。（ｗｌ）

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