【新冠肺炎】美擬將醫療供應鏈從中國遷回，外交部：抓錯藥開錯方

《經濟通通訊社１７日專訊》美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅１６日稱，白宮正在準備
一項總統的行政令，將醫療供應鏈從中國等國家轉回美國，以降低對外國藥物的依賴。在北京，
中國外交部發言人耿爽回應表示，疫情當前，說這種話簡直就是抓錯了藥，開錯了方，不但無法
解決美國自身面臨的問題，反而會讓美國普通民眾受到更多的傷害。耿爽強調，各國必須團結協
作、共克時艱。只有這樣才能早日戰勝疫情。（ｗｌ）
|中國故事17/03/2020
【新冠肺炎】澳門周三起將禁止中港台以外非本地居民入境
|剖析天下17/03/2020
巴西經濟勢受考驗
|FOCUS17/03/2020
【FOCUS】「零利率」藥石未顯靈 激進抗疫或反轉消費
|中國故事17/03/2020
【上海特寫】疫情下互聯網醫療迎風口 能否持續仍待觀望
|生財有道17/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：今日宜趁反彈減持
|香港政情17/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：九成確診外地輸入 除內地澳台外全球發紅色旅遊警示
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰