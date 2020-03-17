【新冠肺炎】美擬將醫療供應鏈從中國遷回，外交部：抓錯藥開錯方

《經濟通通訊社１７日專訊》美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅１６日稱，白宮正在準備

一項總統的行政令，將醫療供應鏈從中國等國家轉回美國，以降低對外國藥物的依賴。在北京，

中國外交部發言人耿爽回應表示，疫情當前，說這種話簡直就是抓錯了藥，開錯了方，不但無法

解決美國自身面臨的問題，反而會讓美國普通民眾受到更多的傷害。耿爽強調，各國必須團結協

作、共克時艱。只有這樣才能早日戰勝疫情。（ｗｌ）

