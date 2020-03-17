【上海特寫】疫情下互聯網醫療迎風口，能否持續仍待觀望

《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》此次新冠肺炎疫情期間，內地不少醫院和診所

暫停營業或只開放部分門診，同時一些普通病患為避免感染亦選擇少去或不去醫院，轉而在互聯

網平台上尋求診療，這一方面降低了常規診療服務的需求，另一方面又促進了互聯網醫療的發展

。

上海３０歲的陳小姐在３月初出現流鼻水、打噴嚏的症狀，雖然未有發熱、頭暈等症狀，但

她依然感到「十分擔憂」。考慮到疫情尚未結束，陳小姐決定先在網上諮詢醫生。她在一款醫療

ＡＰＰ上選擇醫生免費義診，向醫生描述了自己的症狀。在經過幾番問答之後，醫生確診陳小姐

患上了過敏性鼻炎。由於春季是過敏性疾病的高發季節，醫生建議陳小姐可以購買抗過敏藥、鼻

噴劑來治療。在得知自己患的不是什麼大病後，陳小姐的心總算放下了。接下來，她可以選擇在

平台上下單購藥、快遞送到家，或是自行去藥房買藥。

長久以來，中國多數患者都習慣去線下醫院、去三甲醫院看病，這往往就造成了大醫院「排

隊三小時，看病一分鐘」的狀況。這次疫情的出現，在一定程度上扭轉了患者對大醫院的執念，

同時提高他們對網絡醫療的認識和接受程度。



＊貝恩：針對大型醫院超負，政府實施分級診療制度＊



諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ）大中華區醫療保健業務主席張咸毅在接受《經濟通通訊社》採訪

時表示，針對當前大型醫院超負荷的情況，中國政府其實早就開始著手解決，實施分級診療制度

。例如在低線城市建醫院或是衛生站，分流大型醫院患者；互聯網醫療也是其中的一環，令病人

可以更便捷地取得醫療服務，符合現在市場需求。

在政策方面，內地政府近期也在加緊推廣互聯網醫院。國家醫保局聯合衛健委於２月底發布

了一份指導意見，明確將互聯網醫療服務費用納入醫保支付範圍。在政策的鼓勵下，上海有七家

公立醫院獲得互聯網醫院牌照，開始在線為患者提供部分常見病診療和慢性病的複診服務。用戶

只要下載相關醫院的ＡＰＰ、註冊後就能使用，其中諮詢和問診都是免費的，若患者需要醫生開

藥就要支付藥品及掛號的費用，但費用可以通過醫保結算，所以線上看病的花費和患者去實體醫

院看病的花費相若，僅需要承擔自付部分。

根據上海市衛健委的數據顯示，截至３月５日，上海７家開展互聯網業務的公立醫院已完成

網上醫療咨詢服務４﹒５萬人次，診療服務逾５１００人次。

除了公立的互聯網醫院外，民營及私人機構的互聯網醫院在市場上起步更早，發展更成熟。

平安好醫生（０１８３３）、騰訊（００７００）有份投資的微醫和丁香園，還有春雨醫生等都

是當前市場上主流的網絡醫療平台。雖然這些民營的醫療平台還不能通過醫保結算診療費用，但

其活躍用戶量近段時間依然暴漲，亦說明互聯網醫院的需求體量十分之大。

平安好醫生２月１３日發布的投資者簡報顯示，今年１月２２日至２月６日期間平台新增用

戶註冊量較往常增長１０倍，新增用戶日均問診量較往常增長９倍。丁香園亦公布，從去年１２

月至今年１月，丁香園的問診量及月活躍用戶數分別環比增長１３５％和２１５％。



＊互聯網醫療熱度能否持續，還有待觀察＊



其實，公立和民營的互聯網醫院營運模式並不相同。張咸毅指出，公立網絡醫院主要是以診

療為主，而像平安好醫生這樣的網絡平台，提供的是一整套醫療健康管理體系。網絡診療服務「

家庭醫生」只佔平安好醫生２０％的營收，而售賣維他命等產品的健康商城，以及出售消費型醫

療服務的營收佔比超過７０％。同時，平台還可以利用消費者的購物數據分析用戶情況並推送相

關的產品。

張咸毅指出，公立互聯網醫院的落地，可以讓更多人了解並開始使用互聯網醫院，當人們對

網絡醫療的接受度提高了，自然有利於整個行業的發展。但問題是疫情過去後，線下醫療服務恢

復，網絡醫療平台的用戶活躍度是否會下降？當前行業面臨的最大挑戰並不是技術上的問題，而

是患者就醫習慣的問題，人們是把互聯網醫院當作疫情期間的權宜之計還是真正認可網絡醫療服

務，還有待觀望。

