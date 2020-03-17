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即市新聞

17/03/2020 13:09

【ＦＯＣＵＳ】「零利率」藥石未顯靈，激進抗疫或反轉消費

　　【ＦＯＣＵＳ】在高盛「全美恐１﹒５億人感染」的假設下，聯儲周日（１６日）緊急祭出
的「零利率＋ＱＥ」注定藥石無靈。恐慌指數（ＶＩＸ）飆至歷史新高，標普５００周一（１６
日）崩瀉１２％，過去１１年累升逾４００％的最長牛市，短短一周多即飛流直下
２９﹒６％。
　　多國封關、城市宵禁；菲律賓打響股匯停市第一槍，港府宣布向全球發出紅色旅遊警示……
包括飲食、購物、娛樂、旅行等在內的全球消費者行為，或正因隔離和人群厭惡心理產生無法逆
轉的改變；而在雪崩式跌市中，連鎖超市、有機食品經銷商、調味料公司等必需消費品股卻逆勢
跑贏。

＊人群厭惡心理影響恐深＊

　　聯儲領銜的全球央行放水大合唱聲量高漲，各國亦爭相推出財政刺激計劃，對於日日幾何級
數上升的新增確診數字仍顯藥石無靈。高盛預估，美國及歐洲第一大經濟體德國，最終將分別有
５０％（１﹒５億）、７０％（５８００萬）的人感染，疫情峰值或需待８周後。
　　因應形勢凶險，從花旗國到歐洲、亞洲，停課、封關、宵禁等愈來愈激進的抗疫措施陸續有
來，香港亦最新向全球除內地、澳門、台灣外發出紅色旅遊警示。
　　於股市暴瀉、流動性緊張、信貸危機蔓延的種種憂慮之外，從美國密西根大學３月消費者信
心指數初值急跌至９５﹒９（預期：９６﹒４），以及中國首２月社會消費品零售萎縮至歷史新
低的－２０﹒５％（預期：０﹒８％）看，包括飲食、購物、娛樂、旅行等在內的全球消費者行
為，或正因隔離措施和人群厭惡心理產生無法逆轉的改變。

＊必需消費品股逆勢跑贏＊

　　電影院線Ｃｉｎｅｍａｒｋ、ＡＭＣ股價年初至今分別大瀉７０％、６４％，而
Ｎｅｔｆｌｉｘ、騰訊音樂，僅分別跌７、６％、５﹒８％。此外，有當年Ｗｅｗｏｒｋ強勢擴
張影子的印度「獨角獸」連鎖旅館ＯＹＯ，截至本月已裁減了高達７２％的中國區員工。
　　與之相比，於環球股災進行時，不少傳統的必需消費品股卻一如當年金融海嘯時逆勢跑贏。
連鎖超市Ｋｒｏｇｅｒ、有機食品經銷商Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆｏｏｄｓ、調味料
公司Ｂ＆Ｇ，周一股價分別收升１﹒２％、２９﹒３％、１６﹒６％。回看港股市場，必需品消
費板塊在此輪跌勢中的表現同樣跑贏恆指。
　　人類未來生活會否因新冠肺炎疫情進入「後疫情」模式，或許言之尚早，但事關基本需求的
必需消費品，或是全球大放水下，黃金之外更貼地的避險之選。

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