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17/03/2020 12:20

【新冠肺炎】林鄭回函何栢良：正關注新型肺炎保障列僱傭條例

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良早前建議政府緊急修例，將
新型冠狀病毒肺炎列入《僱員補償條例》第２８２章職業病類別附表２，以免重蹈當年沙士時，
受感染醫護人員未能獲僱傭條例保障的問題。
　　行政長官林鄭月娥於回覆何栢良的信件中表示，要將一種新疾病列入職業病類別，需要諮詢
相關人士及行業，而疫情仍在發展，勞工及福利局正關注有關問題，將需要更多醫學數據就問題
諮詢業界，立法才能有更確實科學根據，當局會繼續加緊注視疫情發展。（ｃｌ）

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