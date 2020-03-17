【新冠肺炎】林鄭回函何栢良：正關注新型肺炎保障列僱傭條例

《經濟通通訊社１７日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良早前建議政府緊急修例，將

新型冠狀病毒肺炎列入《僱員補償條例》第２８２章職業病類別附表２，以免重蹈當年沙士時，

受感染醫護人員未能獲僱傭條例保障的問題。

行政長官林鄭月娥於回覆何栢良的信件中表示，要將一種新疾病列入職業病類別，需要諮詢

相關人士及行業，而疫情仍在發展，勞工及福利局正關注有關問題，將需要更多醫學數據就問題

諮詢業界，立法才能有更確實科學根據，當局會繼續加緊注視疫情發展。（ｃｌ）

