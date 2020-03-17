【新冠肺炎】澳門明日起將禁止中港台以外非本地居民入境

《經濟通通訊社１７日專訊》澳門政府宣布，自本周三（１８日）零時起，將禁止除中國內

地、香港和台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者以外的所有非本地居民進入澳門。

澳門政府表示，考慮到新型冠狀病毒感染疫情在世界各地不斷擴散，為防範外來感染個案的

輸入，保障澳門居民的健康，澳門行政長官根據《傳染病防治法》第２５條規定作出上述批示。

批示還規定，基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作或居民基本生

活所需的例外情況，衛生當局可豁免中國以外的非本地居民遵守禁止入境的限制。（ｃｌ）

