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17/03/2020 14:59

【新冠肺炎】消息：本港今日新增最少４宗初步確診，兩人外地返港

　　《經濟通通訊社１７日專訊》消息透露，本港今日新增至少４宗初步確診，其中２人從外國
返港。
　　東區醫院一名１８歲女子初步確診，患者是法國裔港人，曾留學瑞士，３月１５日返港時出
現病徵，而聯合醫院一名患者，據報亦由西班牙馬德里返港。
　　消息指，伊利沙伯醫院增加一宗個案，患者是擁有香港身份證的外籍人士，過去３０日沒有
離境，３月１４日求診，化驗結果呈陽性。患者居於油麻地御金國峯。據悉，廣華醫院亦有一宗
病例。（ｃｌ）

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