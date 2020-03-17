【新冠肺炎】本港新增５人確診及３宗初步陽性個案

《經濟通通訊社１７日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

５宗感染新型冠狀病毒個案，其中１人無外遊紀錄，懷疑屬本地個案。另有３宗初步檢測呈陽性

的病例。

懷疑本地個案涉及一名有慢性病的３６歲男子，他與太太同住油麻地御金國峰，因就讀網上

課程，大部分時間在家，他３月８日曾與朋友在西營盤聚餐，９日亦和朋友外出，當時其中一位

朋友一星期前有肺炎徵狀，暫時未知是否感染來源。



＊再有國泰空中服務員中招＊



其餘４宗確診有外遊紀錄，一名６９歲男患者，月初曾與太太到倫敦、西班牙及巴黎旅遊，

本月１２日乘坐ＣＸ２６０航班返港，因擔心患病未有返家，一直在油麻地辦公室逗留，本月

１５日晚上腹瀉及肌肉痛，坐小巴到伊利沙伯醫院後確診。他太太未有病徵，將送往檢疫中心隔

離。

另一名患者是來自瑞士的１８歲外籍女大學生，本月１４日由瑞士到倫敦，經吉隆坡，乘坐

ＭＨ７８航班返港，由家人開車送返南區紅山半島住所，之後感到不適，現於東區醫院治療。

一名３７歲女患者是國泰（００２９３）空中服務員，本月７日在ＣＸ３１５往馬德里航班

值勤服務商務艙，在當地逗留兩三日，本月１１日再在ＣＸ３２０航班返港，同樣服務商務艙。

到港後返回屯門市廣場住所，１６日到金鐘診所年檢時報稱有發燒及喉痛，被轉介入院確診。

此外，一名住在薄扶林嘉瑜園的３０歲女子，上月２７日至本月５日外遊，５日在巴黎經倫

敦回港，航班是ＢＡ３２５和ＢＡ２５４，坐商務艙。她１０日發燒和流鼻水，１６日由專車送

去瑪麗醫院。她的丈夫１５日亦不適入院。



＊英國留學生返港後初步確診＊



至於三名初步檢測呈陽性的患者包括：２１歲男大學生，１月６日回到倫敦讀書，３月１５

日乘ＣＸ５７３４航班，經吉隆坡轉乘ＢＡ０３３於昨晚９時許到港，因３月１０日出現咳嗽症

狀，經申報落機後隨即送到廣華醫院；另有一名２４歲男子於丹麥工作６個月，２月２９日到巴

黎遊玩，３月５日轉到西班牙，並於３月１０日回到丹麥，３月１６日乘搭ＱＲ１６０經多哈轉

乘ＱＲ８１８航班返港，以及２７歲英國留學生，於１月１１日回英國，３月１５日乘搭

ＢＡ２７商務艙回港，因３月１０日出現咳嗽症狀，於３月１６日晚抵港後隨即送到明愛醫院。

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