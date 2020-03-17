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即市新聞

17/03/2020 08:06

舜宇光學（２３８２）去年純利升逾６０％，末期息８１仙

　　《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至去年１２月３１日止年度
純利升約６０﹒２４％，至約３９﹒９１億元（人民幣．下同），每股盈利約３﹒６５元，派末
期股息每股８１港仙。
　　該集團指出，收入升約４６％至約３７８﹒５９億元，受惠於智能手機相關業務進一步發展
及車載成像及傳感領域快速增長，毛利升約２０﹒５％至約７７﹒５１億元，毛利率約
２０﹒５％，上升約１﹒６個百分點，主因光學零件事業及光電產品事業毛利率提升所致。該集
團指，手機鏡頭全年出貨量按年增長約４１﹒３％，市佔率於穩居全球第二，車載鏡頭全年出貨
量按年增長約２５﹒４％，且續保持全球第一領先地位，且市場份額進一步提升，而手機攝像模
組業務全年出貨量按年增長約２７﹒７％。
　　該集團仍圍繞從光學產品製造商向智能光學系統方案解決商的轉變，及從儀器產品製造商向
系統方案集成商的轉變。　

＊營運產能恢復正常＊

　　該集團指，自新型冠狀病毒爆發，內報政府採取隔離措施，因大部分營運及客戶位於內地，
這措施對其營運產生負面影響，包括推遲生產活動，目前營運產能已恢復正常，認為疫情不會對
其產生重大財務影響。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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