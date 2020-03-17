《日入而息》本港失落最自由經濟體地位，失業率升至逾９年新高

《今天重點》﹡香港２５年來首次失落全球最自由經濟體地位；港府表示對失落全球最自由

經濟體美譽感失望，與內地加強聯繫不會損害自由；邱騰華稱香港經濟自由

排名下跌，因去年經歷困難一年

﹡林鄭月娥稱按目前情況判斷，４月２０日全面復課已無可能；將向全球發紅

色旅遊警示，內地澳門台灣除外；違反檢疫令人數少，幾十宗個案會視乎證

據檢控；增英美回港航班，已備６﹒７萬口罩航班派發；林鄭回函何栢良：

正關注新型肺炎保障列僱傭條例

﹡本港最新失業率升至３﹒７％逾九年新高，短期內壓力更大

﹡港燈（０２６３８）去年純利跌２３﹒７％至２３﹒２７億元，派息

１６﹒０９仙



《即日市況》﹡憧憬各國再推救市措施，港股反覆升２００點收２３２６３點



《深滬股市》﹡Ａ場舞高弄低，滬綜指收跌０﹒３４％五連挫



《美元匯價》﹡歐央行刺激作用短暫，難扭轉歐元弱勢；歐元最新報１﹒１０２１╱２５，

日圓最新報１０６﹒８９╱９３



《公司業績》﹡港燈（０２６３８）去年純利跌２３﹒７％至２３﹒２７億元，派息

１６﹒０９仙

﹡嘉里建設（００６８３）去年少賺８％，派期息０﹒９５元；嘉里建設去年

基本盈利升６１％，香港物業收入跌２３％

﹡金輝集團（００１３７）去年轉盈為虧蝕３４５萬元，不派息

﹡３６１度（０１３６１）去年純利按年升４２﹒４％，末期息１﹒５港仙

﹡銘霖控股（０１１０６）去年業績審核或延遲，本月公布未經審核業績

﹡閱文（００７７２）去年純利升２０﹒４％至１１億人幣，不派息

﹡大酒店（０００４５）去年少賺逾５９％，預告今年首季將錄經營虧損

﹡神州租車（００６９９）去年純利按年跌８９﹒４％，不派息

﹡ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）去虧損收窄至５６萬美元

，不派息

﹡昂納科技（００８７７）去年純利按年跌５５﹒２％，不派息



《公司資訊》﹡閱文（００７７２）去年平均月活躍用戶增至２﹒２億，惟月付費用戶數量

下降

﹡大酒店（０００４５）去年末季香港半島酒店出租率大跌４２個百分點

﹡太陽城集團（０１３８３）菲律賓公司配股集資１﹒５億披索持股攤薄

﹡建中建設（００５８９）超購逾５８倍，一手中籤率六成

﹡報道指諾誠健華（０９９６９）以招股價上限定價

﹡Ｃ－ＬＩＮＫ ＳＱ（０１４６３）今起招股，入場費約２９４９元；有信

心維持毛利增長，疫情影響有限

﹡九尊數字互娛（０１９６１）料首兩月錄得相當好增長，對發展有信心

﹡生興（０１４７２）疫情對工程項目影響不算嚴重

﹡信義玻璃（００８６８）建築及浮法玻璃有剛性需求，復工後出貨或現爆炸

式上升

﹡浩德控股（０８１４９）斥資１０５０萬購買日本住宅物業

﹡港燈（０２６３８）以審慎態度檢討今年電費，紓困措施及補貼令客戶電費

支出減

﹡新威斯頓（０８２４２）購成都怡和天成房地產股權，涉３０００萬元

﹡遠東發展（０００３５）推出倫敦金絲雀碼頭住宅項目，減息有利英國樓市

﹡中銀香港（０２３８８）於手機銀行推出股票掛勾投資產品及人壽保障計劃

﹡數字王國（００５４７）夥中國聯通，開展「５Ｇｘ虛擬實境」合作

﹡環亞國際實業（０１１４３）與伯杰醫療簽署獨家代理協議

﹡證監會表示ＶＩＣＯＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０３８７８）股權高度集中



《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬（００５７６）向浙江信息購買服務，涉逾百萬人幣



《中國要聞》﹡深圳銀保監鼓勵金融機構支持當地「雙區」建設

﹡報告指上周二手房成交量按周增６４％，按年仍跌四成

﹡工信部表示組織行業推動公共領域用車電動化行動計劃

﹡據報全國人大會議或將於４月末或５月初召開

﹡人行逆回購２１連停創逾年最長空窗，今零投放零回籠；去年第四季移動支

付業務增７４％金額增２１％

﹡建投中信更名為銀河資管，轉型金融資管公司

﹡內地今啟油價調價窗口，降幅或創２０１３年以來最大

﹡發改委表示外企外遷問題不突出，擴大鼓勵外商投資範圍；全國除湖北外復

工率超９０％；重要生活物資價格有望保持平穩運行態勢；首２月工業發電

量同比降逾８％，３月回升；首２月審批固投項目１９個共１８５３億元；

密切監測經濟運行，適時推動儲備政策出台；進一步完善擴大居民消費政策

預案；解決就業問題要靠發展，積極發展新業態；發改委發布北京通州與河

北省三縣市協同發展規劃

﹡富時如期推進３月指數評審，Ａ股擴容周五收盤後生效

﹡Ａ股公司回購增持勢頭不減

﹡上證報表示湖北１０９家上市公司均已不同程度復工復產

﹡陳雨露稱疫情未影響金融業對外開放進程，建好防火墻

﹡傳國航、南航、東航等航企計劃減少國際航班

﹡韓聯社表示中日韓外交部首次召開三邊防疫磋商

﹡郭明錤稱料華為今年筆記本電腦出貨量增長１００％

﹡上期所、上期能源４月所有期貨品種交割手續費降為０；上金所明日暫停白

銀延期合約交易

﹡內地汽柴油價降幅創０８年以來最大，重回５元時代

﹡ＧＳＭＡ表示中國穩居５Ｇ領導地位，滲透率將增近五成

﹡銀保監表示中國金融資產估值較低，投資者購入人幣避險；房貸政策無變化

，個別地方和銀行調整符要求；２月末銀行業不良率升，關注類貸款同比多

增

﹡貿促會表示第二批國別營商環境指南助力企業「走出去」



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒９％報９４３９﹒６３點，連跌五日



《其他消息》﹡香港２５年來首次失落全球最自由經濟體地位

﹡貿發局表示首季香港出口指數按季跌至１６，創紀錄新低

﹡保監局料下年度經營赤字約１﹒９５億，政府同意額外注資３億元

﹡證監會料下財年錄赤字６﹒５５億，孖展新規實施後運作有序

﹡貿發局表示維持香港全年貿易出口負增長２％預測

﹡邱騰華稱香港經濟自由排名下跌，因去年經歷困難一年

﹡本港最新失業率升至３﹒７％逾九年新高，短期內壓力更大

﹡深股通額度全日流走２１億元；滬股通額度全日流走５０﹒４億，陸股通淨

流出逾８２億

﹡港府表示對失落全球最自由經濟體美譽感失望，惟本港優勢獲認同



《新冠肺炎》﹡本港新增５人確診及３宗初步陽性個案

﹡教育局本月陸續向學校發放防疫及支援津貼

﹡七國集團領導人承諾將竭盡全力抗疫，支持經濟增長

﹡南韓增８４例確診暫不隔離入境者，日本增１７人感染

﹡一帶一路國家吉爾吉斯今起封國，外國公民禁入境

﹡馬來西亞推遲至年中舉行亞太經合組織部長級會議

﹡北京新增９例境外輸入，美國返京女子瞞報公安立案查

﹡上海新增３例境外輸入新冠肺炎確診病例；上海要求疫情重點國家入境人員

自付集中隔離費用

﹡武漢部分解封，自費隔離１４天後可回城

﹡澳門今日新增一宗輸入病例，患者西班牙籍往澳門經商；澳門明日起將禁止

中港台以外非本地居民入境

﹡衛健委表示湖北以外地區要全面恢復正常預防接種秩序

﹡張竹君稱未決定是否為全部留學生進行檢測

﹡何栢良稱本港未來一個月應拒絕所有非香港居民入境

﹡林鄭月娥稱按目前情況判斷，４月２０日全面復課已無可能；將向全球發紅

色旅遊警示，內地澳門台灣除外；違反檢疫令人數少，幾十宗個案會視乎證

據檢控；增英美回港航班，已備６﹒７萬口罩航班派發；林鄭回函何栢良：

正關注新型肺炎保障列僱傭條例

﹡保監局表示在市況波動下，需要與業界緊密聯繫確保合規

﹡政府轄下７停車場４月月票優先售予３月月票持有人

﹡美擬出台規模更大抗疫方案，努欽正與共和黨閉門商討

﹡英國返港航班最少２８人不適，分送三間醫院

﹡特朗普以中國病毒形容疫情，中國外交部指言論抹黑

﹡佩洛西批准疫情應對法案修正，將周二交由參議院審議

﹡國際娛樂博彩場租收或受累，ＰＡＧＣＯＲ停相關業務

﹡國藥科技（０８１５６）訂購５０頓熔噴布運港，料生產６０００萬個口罩

﹡衛生署積極安排擴大檢測，檢疫中心設施留給高風險者

﹡優衣庫臨時關閉美國所有門店，中國９６％門店已重開

﹡大洋集團（０１９９１）自主研發口罩獲得ＣＥ認證

﹡永安旅遊及縱橫遊取消所有旅行團

﹡旅議會表示截至昨午已有逾４４００個旅行團取消

﹡美擬將醫療供應鏈從中國遷回，外交部表示抓錯藥開錯方

﹡邱騰華稱法例不容許從旅議會儲備基金撥款支持旅行社

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