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18/03/2020 07:46

《日出而作》道指反彈逾千點，布油穿三十美元，滙控委任行政總裁

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２１２３７﹒３８　升１０４８﹒８６點╱５﹒２０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２５２９﹒１９　升　１４３﹒０６點╱６﹒００％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３３４﹒７８　升　４３０﹒１９點╱６﹒２３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５２９４﹒９０　升　１４３﹒８２點╱２﹒７９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　８９３９﹒１０　升　１９６﹒８５點╱２﹒２５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　３９９１﹒７８　升　１１０﹒３２點╱２﹒８４％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒３３，歐元兌美元１﹒１０１７

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