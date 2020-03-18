《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２１２３７﹒３８ 升１０４８﹒８６點╱５﹒２０％
標普５００ ２５２９﹒１９ 升 １４３﹒０６點╱６﹒００％
納斯達克 ７３３４﹒７８ 升 ４３０﹒１９點╱６﹒２３％
倫敦富時１００ ５２９４﹒９０ 升 １４３﹒８２點╱２﹒７９％
法蘭克福ＤＡＸ ８９３９﹒１０ 升 １９６﹒８５點╱２﹒２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ３９９１﹒７８ 升 １１０﹒３２點╱２﹒８４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒３３，歐元兌美元１﹒１０１７
18/03/2020 07:46
《日出而作》道指反彈逾千點，布油穿三十美元，滙控委任行政總裁
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２１２３７﹒３８ 升１０４８﹒８６點╱５﹒２０％
標普５００ ２５２９﹒１９ 升 １４３﹒０６點╱６﹒００％
納斯達克 ７３３４﹒７８ 升 ４３０﹒１９點╱６﹒２３％
倫敦富時１００ ５２９４﹒９０ 升 １４３﹒８２點╱２﹒７９％
法蘭克福ＤＡＸ ８９３９﹒１０ 升 １９６﹒８５點╱２﹒２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ３９９１﹒７８ 升 １１０﹒３２點╱２﹒８４％
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