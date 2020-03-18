《油金掠影》受累疫情布油低收穿三十美元，金價終止五連跌

《經濟通通訊社１８日專訊》新冠疫情令經濟增長和石油需求放緩，惟沙特和俄羅斯的油價

戰仍在繼續，油價周二（１８日）收在每桶３０美元之下。

布蘭特原油跌１﹒３２美元，收報每桶２８﹒７３美元，為２０１６年以來首次收於每桶

３０美元以下。美國原油下挫１﹒７５美元或６﹒１％，報每桶２６﹒９５美元。

美國、加拿大以及歐洲和亞洲等國家均宣布，將採取前所未有的措施以遏制疫情擴散，政府

出台限制居民活動的措施，生產活動嚴重受影響，也打擊了燃料需求。

此外，沙特與俄羅斯仍深陷價格戰。沙特能源部周二（１７日）表示，未來幾個月，每日原

油出口量將增長至超過１０００萬桶，因該國計劃使用更多天然氣發電以取代原油。

布蘭特原油較美國原油升水大幅收窄至每桶０﹒６７美元，為２０１６年１１月以來最低。

另外，美國石油協會（ＡＰＩ）將公布上周原油庫存，市場預計將連續第八周增加。



＊黃金重上１５００美元＊



美國聯儲局宣布增加放貸，緩解市場對流動性的擔憂，金價周二終止五連跌，此前下跌吸引

大量低價買盤。

現貨金升０﹒７％，報每盎司１５２４﹒８１美元。美國期金漲２﹒６％，收報每盎司

１５２５﹒８０美元，重上１５００美元關口。

聯儲局表示，將重啟金融危機時期的短期公司債購買安排，以緩解信貸市場的緊張狀況。分

析師認為，聯儲局向市場提供更多流動性的消息有利金價走高。

不過，高盛指油價亦會拖累金價，因為這導致俄羅斯央行暫停購買黃金的操作。

其他貴金屬，鈀金軟０﹒８％，報每盎司１６０４﹒１３美元。鉑金下滑０﹒８％，報每盎

司６５７﹒６６美元。白銀挫３％，報每盎司１２﹒５１美元。（ｆｚ）

