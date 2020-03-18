  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2020 07:50

《油金掠影》受累疫情布油低收穿三十美元，金價終止五連跌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新冠疫情令經濟增長和石油需求放緩，惟沙特和俄羅斯的油價
戰仍在繼續，油價周二（１８日）收在每桶３０美元之下。
　　布蘭特原油跌１﹒３２美元，收報每桶２８﹒７３美元，為２０１６年以來首次收於每桶
３０美元以下。美國原油下挫１﹒７５美元或６﹒１％，報每桶２６﹒９５美元。
　　美國、加拿大以及歐洲和亞洲等國家均宣布，將採取前所未有的措施以遏制疫情擴散，政府
出台限制居民活動的措施，生產活動嚴重受影響，也打擊了燃料需求。
　　此外，沙特與俄羅斯仍深陷價格戰。沙特能源部周二（１７日）表示，未來幾個月，每日原
油出口量將增長至超過１０００萬桶，因該國計劃使用更多天然氣發電以取代原油。
　　布蘭特原油較美國原油升水大幅收窄至每桶０﹒６７美元，為２０１６年１１月以來最低。
　　另外，美國石油協會（ＡＰＩ）將公布上周原油庫存，市場預計將連續第八周增加。

＊黃金重上１５００美元＊

　　美國聯儲局宣布增加放貸，緩解市場對流動性的擔憂，金價周二終止五連跌，此前下跌吸引
大量低價買盤。
　　現貨金升０﹒７％，報每盎司１５２４﹒８１美元。美國期金漲２﹒６％，收報每盎司
１５２５﹒８０美元，重上１５００美元關口。
　　聯儲局表示，將重啟金融危機時期的短期公司債購買安排，以緩解信貸市場的緊張狀況。分
析師認為，聯儲局向市場提供更多流動性的消息有利金價走高。
　　不過，高盛指油價亦會拖累金價，因為這導致俄羅斯央行暫停購買黃金的操作。
　　其他貴金屬，鈀金軟０﹒８％，報每盎司１６０４﹒１３美元。鉑金下滑０﹒８％，報每盎
司６５７﹒６６美元。白銀挫３％，報每盎司１２﹒５１美元。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
生財有道18/03/2020
背靠國際巨頭 滔博龍頭地位穩
樓市「胡」言18/03/2020
上車靠現在？2020年新居屋前瞻 粉嶺、火炭揀唔揀得落？
生財有道17/03/2020
最新失業率升至3.7%逾九年新高 短期內壓力更大
中國故事17/03/2020
【新冠肺炎】澳門周三起將禁止中港台以外非本地居民入境
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】SPT Mask預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金