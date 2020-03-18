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即市新聞

18/03/2020 07:56

匯控（００００５）正式委任祈耀年為行政總裁

　　《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布，委任祈耀年為集團行政總裁，即時
生效；同時獲委他為匯控執行董事，其任命須待下屆股東周年大會投票通過。作為執行董事及集
團行政總裁，祈耀年的報酬包括每年１２７﹒１萬（英鎊，下同）基本薪金、１７０萬元固定薪
酬津貼，以及１﹒２７１萬元退休金津貼。其服務合約亦提供酌情發放的浮動報酬，最高可達每
年基本薪金的２１５％，及一項長期獎勵，最高可達基本薪金３２０％。
　　現年５８歲的祈耀年由去年８月開始，頂替自行宣布退任的范寧為臨時行政總裁，他由
１９８７年開始服務集團，在英國包括米特蘭銀行及旗下業務擔任多個職位，亦曾在港擔任亞太
區工商金融業務主管。
　　領導全球評選工作的集團主席杜嘉祺早前預料８月方會公布繼任人選。他於委任公告表示，
祈耀年具備廣泛的環球銀行業務專業知識，其強大的領導能力備受肯定。他一直與董事會緊密合
作，就建立支持業務可持續增長及提升業績的模式，商定所需採取的關鍵行動。
　　集團股價於英國收報４９４﹒６５便士（約４６﹒５港元）升６﹒５１％，而美國預託證券
收報２９﹒７美元（以每張等同５股計，即４６﹒１港元）升５﹒５４％。
　　匯控在港昨日收報４４﹒９５港元。（ｎｓ）

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