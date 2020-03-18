納指及標指期貨跌停，港股午後倒跌２０９點報２３０５４

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財長努欽隔晚（１８日）指將為美國經濟注入１萬億美元

以應對疫情，並入市支持商業票據市場，刺激道指反彈逾千點，納指及標指更升逾６％。惟歐美

的肺炎疫情未見緩和，加上亞洲時間早段美股三大指數期貨再度跌逾３％，港股今早低開２４０

點報２３０２３點。在內銀股、本地銀行股及公用股上升帶動下，港股由跌轉升，最多反彈１６

１點見２３４２５點。惟騰訊（００７００）及其他重磅股普遍走軟，令港股升幅大為收窄。最

終港股靠匯控（００００５）撐市，半日報２３２８１點，升１７點或升０﹒０８％，主板成交

６３６﹒０４億元。國企指數報９２１１點，跌４點。

港股走勢反覆，午後美股期貨觸發溶斷跌停，道指期貨跌８３１點或４％，報２００２９。

標普５００指數期貨亦觸發熔斷跌停，跌３﹒７％報２３９３。納指期貨亦跌停板，跌３３０點

或４﹒５％，報７０６２。港股受拖累一度再次失守二萬三大關，現時，恆生指數報２３０２３

點，跌２４０點或跌１﹒０３％，主板成交７７７億元。國企指數報９１０２點，跌１１３點或

跌１﹒２４％。當中手機設備股及石油股為重災區，拖累港股最多曾倒跌３５５點低見２２９０

８點。

Ａ股走勢分化，上證綜合指數報２７７８點，跌１點或跌０﹒０５％，成交２０４３﹒３４

億元人民幣。

深證成份指數報１０２６０點，升５７點或升０﹒５６％，成交３４５８﹒５３億元人民幣

。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆生銀行（０００１１） １３６﹒７０元 升２﹒５５％

匯豐控股（００００５） ４５﹒７０元 升１﹒６７％

中華煤氣（００００３） １４﹒９０元 升１﹒５０％

蒙牛乳業（０２３１９） ２６﹒１０元 升１﹒１６％

碧桂園 （０２００７） ８﹒７８元 升１﹒１５％



中海油 （００８８３） ７﹒０９元 跌４﹒１９％

中油化 （００３８６） ３﹒５６元 跌４﹒３０％

瑞聲科技（０２０１８） ３８﹒６０元 跌４﹒４６％

長實集團（０１１１３） ３８﹒４０元 跌４﹒９５％

舜宇光學（０２３８２） ９７﹒５５元 跌７﹒０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

