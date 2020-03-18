美股期貨全線跌停Ａ股倒跌，港股擴大跌幅至逾６００點穿上日低位

《經濟通通訊社１８日專訊》美股三大指數期貨約下午１時半已全線跌停板，隨著Ａ股倒跌
，港股亦擴大跌幅，目前急挫逾６００點，並跌穿上日（１７日）低位。
恆指今早低後逾２００點後，早段反覆微升至１７點收市，惟午後甫後，已迅速跟隨美股期
貨擴大跌幅而倒跌，暫盤中低見２２６０２，跌幅６６１點，已跌穿上日低位２２６７６，意即
連續三日低位向下移，現價則報２２６４５，跌６１８點或跌２﹒６６％，主板成交１００８﹒
３４億元。
Ａ股主要指數全線倒跌，滬綜指目前回吐１﹒２８％，至２７４４；深成指軟１％，報１０
１００。
個股方面，兩隻手機孖寶為跌幅首兩大藍籌，舜宇（０２３８２）急瀉一成，瑞聲（０２０
１８）跟跌８％。長實（０１１１３）明日放榜，續前滑近７％。騰訊（００７００）收市後放
榜，目前同樣受壓，現價連同友邦（０１２９９）分別挫３％，為拖低大市元兇。
表列跌幅最大十隻藍籌表現：
股份（編號） 現價 變幅
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舜宇光學（０２３８２） ９４﹒３５元 跌１０﹒０６％
瑞聲科技（０２０１８） ３７﹒１０元 跌 ８﹒１７％
長實集團（０１１１３） ３７﹒６０元 跌 ６﹒９３％
吉利 （００１７５） １１﹒０２元 跌 ６﹒４５％
中聯通 （００７６２） ４﹒３５元 跌 ５﹒８４％
石藥 （０１０９３） １４﹒６２元 跌 ５﹒８０％
中石化 （００３８６） ３﹒５２元 跌 ５﹒３８％
中海石油（００８８３） ７﹒０１元 跌 ５﹒２７％
創科 （００６６９） ４９﹒１０元 跌 ５﹒１２％
恆地 （０００１２） ３２﹒２５元 跌 ５﹒０１％
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