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18/03/2020 14:21

美股期貨全線跌停Ａ股倒跌，港股擴大跌幅至逾６００點穿上日低位

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美股三大指數期貨約下午１時半已全線跌停板，隨著Ａ股倒跌
，港股亦擴大跌幅，目前急挫逾６００點，並跌穿上日（１７日）低位。
　　恆指今早低後逾２００點後，早段反覆微升至１７點收市，惟午後甫後，已迅速跟隨美股期
貨擴大跌幅而倒跌，暫盤中低見２２６０２，跌幅６６１點，已跌穿上日低位２２６７６，意即
連續三日低位向下移，現價則報２２６４５，跌６１８點或跌２﹒６６％，主板成交１００８﹒
３４億元。
　　Ａ股主要指數全線倒跌，滬綜指目前回吐１﹒２８％，至２７４４；深成指軟１％，報１０
１００。
　　個股方面，兩隻手機孖寶為跌幅首兩大藍籌，舜宇（０２３８２）急瀉一成，瑞聲（０２０
１８）跟跌８％。長實（０１１１３）明日放榜，續前滑近７％。騰訊（００７００）收市後放
榜，目前同樣受壓，現價連同友邦（０１２９９）分別挫３％，為拖低大市元兇。

　　表列跌幅最大十隻藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　９４﹒３５元　　　跌１０﹒０６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　３７﹒１０元　　　跌　８﹒１７％
　　長實集團（０１１１３）　　　３７﹒６０元　　　跌　６﹒９３％
　　吉利　　（００１７５）　　　１１﹒０２元　　　跌　６﹒４５％
　　中聯通　（００７６２）　　　　４﹒３５元　　　跌　５﹒８４％

　　石藥　　（０１０９３）　　　１４﹒６２元　　　跌　５﹒８０％
　　中石化　（００３８６）　　　　３﹒５２元　　　跌　５﹒３８％
　　中海石油（００８８３）　　　　７﹒０１元　　　跌　５﹒２７％
　　創科　　（００６６９）　　　４９﹒１０元　　　跌　５﹒１２％
　　恆地　　（０００１２）　　　３２﹒２５元　　　跌　５﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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