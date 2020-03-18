美股期貨全線跌停Ａ股倒跌，港股擴大跌幅至逾６００點穿上日低位

《經濟通通訊社１８日專訊》美股三大指數期貨約下午１時半已全線跌停板，隨著Ａ股倒跌

，港股亦擴大跌幅，目前急挫逾６００點，並跌穿上日（１７日）低位。

恆指今早低後逾２００點後，早段反覆微升至１７點收市，惟午後甫後，已迅速跟隨美股期

貨擴大跌幅而倒跌，暫盤中低見２２６０２，跌幅６６１點，已跌穿上日低位２２６７６，意即

連續三日低位向下移，現價則報２２６４５，跌６１８點或跌２﹒６６％，主板成交１００８﹒

３４億元。

Ａ股主要指數全線倒跌，滬綜指目前回吐１﹒２８％，至２７４４；深成指軟１％，報１０

１００。

個股方面，兩隻手機孖寶為跌幅首兩大藍籌，舜宇（０２３８２）急瀉一成，瑞聲（０２０

１８）跟跌８％。長實（０１１１３）明日放榜，續前滑近７％。騰訊（００７００）收市後放

榜，目前同樣受壓，現價連同友邦（０１２９９）分別挫３％，為拖低大市元兇。



表列跌幅最大十隻藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９４﹒３５元 跌１０﹒０６％

瑞聲科技（０２０１８） ３７﹒１０元 跌 ８﹒１７％

長實集團（０１１１３） ３７﹒６０元 跌 ６﹒９３％

吉利 （００１７５） １１﹒０２元 跌 ６﹒４５％

中聯通 （００７６２） ４﹒３５元 跌 ５﹒８４％



石藥 （０１０９３） １４﹒６２元 跌 ５﹒８０％

中石化 （００３８６） ３﹒５２元 跌 ５﹒３８％

中海石油（００８８３） ７﹒０１元 跌 ５﹒２７％

創科 （００６６９） ４９﹒１０元 跌 ５﹒１２％

恆地 （０００１２） ３２﹒２５元 跌 ５﹒０１％

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（ｋｌ）

