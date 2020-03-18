友邦騰訊領跌，恒指急瀉逾８００點至２２４００水平創逾三年新低

《經濟通通訊社１８日專訊》市場負面情緒蔓延，港股午後急速擴大跌幅，目前已失守上周

五（１３日）創下的２２５１９低位，一度跌至２２３００水平，創逾三年新低。

美股期貨在港股下午開市後不久始跌停板，拖累港股由升轉跌，最多跌過，低見２２３９３

，創２０１７年１月初以來最低，跌幅８６９點，現時跌勢略為喘定，現價報２２４４０，跌８

２３點或跌３﹒５４％，主板成交１１５９﹒４５億元。以日中高位２３４２５計，日內高低波

幅已達１０３１點。國企指數跑輸大市，目前挫３﹒８９％或３５８點，至８８５７。

Ａ股午後同樣直線下插，滬綜指滑１﹒８％，至２７２９；深成指挫１﹒６９％，報１００

０３１；兩市接近收市，成交８２２８億元人民幣。

友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）拖低大市，分別挫４﹒５％及３﹒７２％，當中

，後者今日收市後放榜。手機孖寶則是跌幅最大兩隻藍籌，分別瀉１０％至９％。長實集團（０

１１１３）沽壓亦較重，現價走低近８％，股份明日放榜。至於匯控（００００５）正式委任祈

耀年為行政總裁後，股價相對硬淨，目前僅軟約１％。



表列焦點藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ６４﹒８０元 跌 ４﹒５０％

騰訊控股（００７００） ３３６﹒８０元 跌 ３﹒７２％

中海油 （００８８３） ６﹒９０元 跌 ６﹒７６％

長和 （００００１） ５０﹒４５元 跌 ５﹒６１％

長實集團（０１１１３） ３７﹒２０元 跌 ７﹒９２％



舜宇光學（０２３８２） ９３﹒９５元 跌１０﹒４４％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒７０元 跌 ９﹒１６％

港交所 （００３８８） ２２４﹒００元 跌 ３﹒１１％

中國移動（００９４１） ４８﹒９５元 跌 ５﹒３２％

匯豐控股（００００５） ４４﹒３５元 跌 １﹒３３％

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（ｋｌ）

