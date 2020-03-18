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即市新聞

18/03/2020 14:51

友邦騰訊領跌，恒指急瀉逾８００點至２２４００水平創逾三年新低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場負面情緒蔓延，港股午後急速擴大跌幅，目前已失守上周
五（１３日）創下的２２５１９低位，一度跌至２２３００水平，創逾三年新低。
　　美股期貨在港股下午開市後不久始跌停板，拖累港股由升轉跌，最多跌過，低見２２３９３
，創２０１７年１月初以來最低，跌幅８６９點，現時跌勢略為喘定，現價報２２４４０，跌８
２３點或跌３﹒５４％，主板成交１１５９﹒４５億元。以日中高位２３４２５計，日內高低波
幅已達１０３１點。國企指數跑輸大市，目前挫３﹒８９％或３５８點，至８８５７。
　　Ａ股午後同樣直線下插，滬綜指滑１﹒８％，至２７２９；深成指挫１﹒６９％，報１００
０３１；兩市接近收市，成交８２２８億元人民幣。
　　友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）拖低大市，分別挫４﹒５％及３﹒７２％，當中
，後者今日收市後放榜。手機孖寶則是跌幅最大兩隻藍籌，分別瀉１０％至９％。長實集團（０
１１１３）沽壓亦較重，現價走低近８％，股份明日放榜。至於匯控（００００５）正式委任祈
耀年為行政總裁後，股價相對硬淨，目前僅軟約１％。

　　表列焦點藍籌股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６４﹒８０元　　跌　４﹒５０％
　　騰訊控股（００７００）　　　３３６﹒８０元　　跌　３﹒７２％
　　中海油　（００８８３）　　　　　６﹒９０元　　跌　６﹒７６％
　　長和　　（００００１）　　　　５０﹒４５元　　跌　５﹒６１％
　　長實集團（０１１１３）　　　　３７﹒２０元　　跌　７﹒９２％

　　舜宇光學（０２３８２）　　　　９３﹒９５元　　跌１０﹒４４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　３６﹒７０元　　跌　９﹒１６％
　　港交所　（００３８８）　　　２２４﹒００元　　跌　３﹒１１％
　　中國移動（００９４１）　　　　４８﹒９５元　　跌　５﹒３２％
　　匯豐控股（００００５）　　　　４４﹒３５元　　跌　１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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