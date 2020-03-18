美股反彈千點，港股低開２４０點報２３０２３點，國指跌１２９點

《經濟通通訊社１８日專訊》美股市場積極放水，聯儲局及美國政府各自釋放萬億元流動性

，刺激道指反彈逾千點，惟現時道指期貨低走逾六百點，亞洲股市升跌不一，日經升１７５點，

首爾指數跌４點，港股方面則低走２４０點，重磅股騰訊（００７００）、中移動

（００９４１）、友邦（０１２９９）跌約２％，拖累大市氣氛，而多隻中資藍籌同樣受壓，石

藥（０１０９３）跌逾３％為開市表現最差藍籌。

恆生指數報２３０２３點，跌２４０點或跌１﹒０３％，主板成交３１﹒２２億元。國企指

數報９０８６點，跌１２９點或跌１﹒４１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５６％，報４５﹒２元；港交所

（００３８８）升０﹒３５％，報２３２元；騰訊控股（００７００）跌１﹒９４％，報

３４３元；中移動（００９４１）跌１﹒９３％，報５０﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌

２﹒０６％，報６６﹒４５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １４﹒９８元 跌３﹒４８％

中信股份（００２６７） ７﹒９６元 跌３﹒２８％

吉利汽車（００１７５） １１﹒４０元 跌３﹒２３％

中海油 （００８８３） ７﹒１８元 跌２﹒９７％

中海外 （００６８８） ２３﹒７０元 跌２﹒８７％

中國聯通（００７６２） ４﹒５０元 跌２﹒６０％

長和 （００００１） ５２﹒１０元 跌２﹒５３％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒３５元 跌２﹒４９％

恆安國際（０１０４４） ５６﹒００元 跌２﹒４４％

長實集團（０１１１３） ３９﹒４５元 跌２﹒３５％

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（ｕｌ）

