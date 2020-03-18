【新冠肺炎】努欽警告參議院再不行動，疫情或致失業率升至２０％

《經濟通通訊社１８日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國財長努欽警告國會共和黨參

議員，若華府再不作出干預，美國失業率將飆升至２０％。

消息指，努欽並沒有預測失業率會達至該水平，不過疫情蔓延對經濟產生的影響可能會比

２００８年金融危機更大，故如果國會不馬上為工人和中小企提供財務支持，失業率有可能達至

該水平。

財政部發言人回應指，努欽與共和黨參議員舉行會議時，用了數個數學例子說明目的，但絕

非暗示失業率會達至該水平。（ａｌ）

