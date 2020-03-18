《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚強勁反彈，華府提出新刺激計劃提振經濟，並考慮在
兩周內向所有美國人發放現金，不過美國所有州份均出現病例，加上市場預計中國今年經濟按年
增速將下滑至１﹒５％，美股期貨香港時間午後觸及熔斷跌停。
道指６月期貨現跌３﹒９８％或８３１點，報２００２９點。標指６月期貨現跌３﹒７１％
或９２點，報２３９３點。納指６月期貨現跌４﹒４７％或３３０點，報７０６２點，觸及熔斷
機制。（ａｌ）
18/03/2020 13:29
【大熊來了】美股期貨觸及熔斷跌停，道指期貨跌逾８００點
《經濟通通訊社１８日專訊》美股隔晚強勁反彈，華府提出新刺激計劃提振經濟，並考慮在
兩周內向所有美國人發放現金，不過美國所有州份均出現病例，加上市場預計中國今年經濟按年
增速將下滑至１﹒５％，美股期貨香港時間午後觸及熔斷跌停。
道指６月期貨現跌３﹒９８％或８３１點，報２００２９點。標指６月期貨現跌３﹒７１％
或９２點，報２３９３點。納指６月期貨現跌４﹒４７％或３３０點，報７０６２點，觸及熔斷
機制。（ａｌ）
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