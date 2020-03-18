《經濟通通訊社１８日專訊》費城聯邦儲備銀行行長哈克周二（１７日）表示，全球經濟正
遭受新冠肺炎疫情衝擊，央行官員將竭盡所能刺激經濟，保持市場正常運行，不過疫情是「黑天
鵝事件」，即極不可能發生，實際上卻又發生的事件，全世界都在恐懼當中。
另外亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局正繼續討論下一步舉措，加強支持力
度，包括放寬對銀行的貸款規定。他又指，聯儲局過去一周採取的行動，包括減息和重啟購債，
已提供最大刺激意願。（ａｌ）
18/03/2020 14:31
【新冠肺炎】費城聯儲行行長：疫情是黑天鵝，盡力保持市場流動性
《經濟通通訊社１８日專訊》費城聯邦儲備銀行行長哈克周二（１７日）表示，全球經濟正
遭受新冠肺炎疫情衝擊，央行官員將竭盡所能刺激經濟，保持市場正常運行，不過疫情是「黑天
鵝事件」，即極不可能發生，實際上卻又發生的事件，全世界都在恐懼當中。
另外亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局正繼續討論下一步舉措，加強支持力
度，包括放寬對銀行的貸款規定。他又指，聯儲局過去一周採取的行動，包括減息和重啟購債，
已提供最大刺激意願。（ａｌ）
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