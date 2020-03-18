【新冠肺炎】費城聯儲行行長：疫情是黑天鵝，盡力保持市場流動性

《經濟通通訊社１８日專訊》費城聯邦儲備銀行行長哈克周二（１７日）表示，全球經濟正

遭受新冠肺炎疫情衝擊，央行官員將竭盡所能刺激經濟，保持市場正常運行，不過疫情是「黑天

鵝事件」，即極不可能發生，實際上卻又發生的事件，全世界都在恐懼當中。

另外亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局正繼續討論下一步舉措，加強支持力

度，包括放寬對銀行的貸款規定。他又指，聯儲局過去一周採取的行動，包括減息和重啟購債，

已提供最大刺激意願。（ａｌ）

