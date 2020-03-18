【新冠肺炎】寶申（０８１５１）指疫情對營運不利，延遲公布業績

《經濟通通訊社１８日專訊》寶申（０８１５１）宣布，由於新冠病毒在各地爆發，故在短

期內，公司的營運以及中國的營運環境均受到農曆新年假期後工廠延遲復工、隔離措施、國內勞

動力流動性下降等一定程度的不利影響。

另外，公司與其核數師現正就集團截至２０１９年１２月３１日止年度的年度業績的審核工

作進行討論。公司獲告知，鍳於疫情而實行的停工措施、隔離措施及旅行限制，中國相關審核工

作的進度已受到影響。因此，公司預期有可能需要延遲根據上市規則的規定刊發有關年度業績。

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