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即市新聞

18/03/2020 09:31

《異動股》騰訊今將公布業績開挫近２％，市場料純利增兩成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）本日將公布業績，現價開跌１﹒９４％，
報３４３元；成交約１７萬股，涉資５９２７萬元。
　　據市場預計，非通用會計準則純利料介乎９２３﹒４億至９９０億元人民幣，中位數按年增
長２１﹒８％；純利預測介乎９０１﹒４６億至１０３５﹒４６億元人民幣，中位數按年增長１
９﹒１％。
　　現時，恆生指數報２３０２３點，跌２４０點或跌１﹒０３％，主板成交３１﹒２２億元。
國企指數報９０８６點，跌１２９點或跌１﹒４１％。
　　上證綜合指數報２７９２點，升１２點或升０﹒４６％，成交３４﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２９４點，升９２點或升０﹒９０％，成交５６﹒４４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　　　８﹒９１元　　　升０﹒９１％
　　中軟國際（００３５４）　　　　３﹒８３元　　　跌１﹒０３％
　　騰訊控股（００７００）　　３４３﹒００元　　　跌１﹒９４％
　　閱文集團（００７７２）　　　２９﹒０５元　　　升４﹒６８％
　　網龍　　（００７７７）　　　１７﹒２４元　　　跌０﹒５８％
　　同程藝龍（００７８０）　　　　９﹒５７元　　　無升跌
　　美圖公司（０１３５７）　　　　１﹒６４元　　　升１﹒２３％
　　美團點評（０３６９０）　　　８２﹒７５元　　　升０﹒７３％
　　金山軟件（０３８８８）　　　２１﹒００元　　　跌２﹒５５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１７７﹒８０元　　　跌２﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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