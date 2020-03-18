《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院聯防聯控機制就促進消費回補和潛
力釋放有關情況舉行發布會。商務部消費促進司負責人王斌表示，疫情對消費短期影響較大，中
期趨於平緩，隨著國家和地方出台促進消費回補政策落地，後期消費會逐步恢復。疫情不會改變
我國消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。
國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，１７日０－２４時，中國內地首次無新增
本土疑似病例；湖北除武漢外連續１３天０新增。
18/03/2020 15:33
【新冠肺炎】商務部：疫情對消費短期影響大，惟不改持續升級趨勢
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院聯防聯控機制就促進消費回補和潛
力釋放有關情況舉行發布會。商務部消費促進司負責人王斌表示，疫情對消費短期影響較大，中
期趨於平緩，隨著國家和地方出台促進消費回補政策落地，後期消費會逐步恢復。疫情不會改變
我國消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。
國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，１７日０－２４時，中國內地首次無新增
本土疑似病例；湖北除武漢外連續１３天０新增。
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