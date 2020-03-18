《午市前瞻》中港股市走勢較為樂觀，港股上望２４０００點

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財長努欽隔晚（１８日）指將為美國經濟注入１萬億美元

以應對疫情，並入市支持商業票據市場，刺激道指反彈逾千點，納指及標指更升逾６％。惟歐美

的肺炎疫情未見緩和，加上亞洲時間早段美股三大指數期貨再度跌逾３％，港股今早低開２４０

點報２３０２３點，之後一度穿二萬三，低見２２９６６。在內銀股、本地銀行股及公用股上升

帶舫下，港股由升轉跌，曾最多反彈１６１點見２３４２５點。惟績前的騰訊（００７００）及

其他重磅股普遍走軟，令港股升幅大為收窄。最終港股靠匯控（００００５）撐市，半日報

２３２８１點，升１７點或升０﹒０８％，主板成交６３６﹒０４億元。國企指數報

９２１１點，跌４點。

Ａ股反彈，上證綜合指數半日報２８１４點，升３５點或升１﹒２６％，成交１７２８億元

人民幣。深證成分指數報１０４７４點，升２７１點或升２﹒６６％，成交２９３５﹒５１億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊軟０﹒４６％，報３４８﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒２９％，報６７﹒６５元；中移動（００９４１）跌１﹒６４％，報５０﹒８５元；港交所

（００３８８）升０﹒６９％，報２３２﹒８元。



＊正式委任新行政總裁，匯控反彈近３％＊



本日銀行股撐市。正式委任祈耀年為集團行政總裁的匯控，股價彈２﹒７８％，報４６﹒２

元；匯控旗下恆生銀行（０００１１）揚３﹒９８％，報１３８﹒６元；渣打集團

（０２８８８）跌０﹒１２％，報４２﹒６５元；中銀香港（０２３８８）升０﹒６６％，報２

２﹒８元；東亞銀行（０００２３）升１﹒１９％，報１６﹒９８元。

公用股繼續跑贏大市。今日放榜的電能實業（００００６）漲１﹒４９％，報５１﹒２５元

；中電控股（００００２）軟０﹒１９％，報７７﹒１元；中華煤氣（００００３）升

１﹒３６％，報１４﹒８８元；港鐵（０００６６）升１﹒３９％，報４０﹒２５元；香港電訊

（０６８２３）升１﹒０７％，報１１﹒３８元。

沙特提高原油出口至每日１千萬桶，石油股普遍走低。中海油（００８８３）挫

２﹒９７％，報７﹒１８元；中石油（００８５７）跌１﹒６４％，報２﹒４元；中石化

（００３８６）跌２﹒９６％，報３﹒６１元；中海油服（０２８８３）瀉４﹒７２％，報

６﹒０５元。



＊物管股走勢凌厲，中海物業反彈近一成＊



物管股本日走勢強勁。去年多賺五成四的雅生活服務（０３３１９）飆７﹒９１％，報３０

元；中海物業（０２６６９）飆９﹒８７％，報６﹒１２元；佳兆業美好（０２１６８）升

８﹒３３％，報２３﹒４元；永升生活服務（０１９９５）升７﹒１８％，報７﹒０２元；新城

悅服務（０１７５５）升５﹒８７％，報１４﹒０６元；碧桂園服務（０６０９８）升

４﹒３％，報２６﹒７元。

新冠肺炎疫情仍在全球擴散，部分國家更出現醫療物資缺乏情況，中國作為全球主要供應原

料藥的國家之一，醫藥股普漲。微創醫療（００８５３）漲４﹒０７％，報１６﹒３６元；中生

製藥（０１１７７）升１﹒５１％，報１０﹒７６元；藥明生物（０２２６９）升４﹒６５％，

報１０２﹒４元；翰森製藥（０３６９２）升４﹒７７％，報２９﹒６５元；康龍化成

（０３７５９）升４﹒６８％，報４４﹒７元。

手機設備股尚未完全恢復產能，加上蘋果公司已關閉大中華地區以外門店，相關股份繼續捱

沽。遭高盛降目標價的舜宇光學（０２３８２）失守「紅底」，走低４﹒８６％，報９９﹒８元

；瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒６％，報３９﹒３５元；比亞迪電子（００２８５）跌

０﹒５１％，報１１﹒６４元；丘鈦科技（０１４７８）跌０﹒８９％，報８﹒８７元；全年純

利減少兩成六的通達集團（００６９８），半日股價跌１０％，報０﹒５４元。



＊麥嘉嘉﹕匯控５０元有阻力＊



隔晚美股大幅反彈，而港股今日亦低開高走，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通

訊社》表示，美國計劃推出萬億元刺激經濟方案有助緩和市場恐慌情緒，預料美股短期繼續維持

波動，但調整壓力可望減少；惟需留意債務違約問題會對後市帶來不確定因素。她表示，港股短

期下方支持位為上周低位２２５１９點，上望２４０００點。

相比美股，她認為Ａ股及港股的走勢會較樂觀，一來內地在疫情管控方面比較好，二來Ａ股

估值相對較低，再者，富時羅素早前公佈將Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％，將於本周五

（２０日）收市後生效，對Ａ股及港股都帶來支持。至於資金部署方面，她認為現時市況難言見

底，建議投資者需考慮其現金比例、持貨能力及投資組合，再作分段入市。

匯控正式委任祈耀年為集團行政總裁，她認為將有助掃除集團發展的不確定因素，加上近期

股價調整幅度大，短線會出現技術性反彈，阻力位為２０天線（約５０元），但由於中長線前景

仍不明朗，暫時以短線部署為主。而騰訊將於今日收市後放榜，她認為在環球及內地經濟放緩下

，其廣告業務受關注；另外，港股進入熊市，表現難免疲弱，亦限制重磅股騰訊的走勢，料短期

在３３０元至３７０元區間上落。（ｙｋ、ｋｓ）

