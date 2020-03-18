【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７０﹒４億人幣，買建行工行沽平保小米

《經濟通通訊社１８日專訊》憧憬美國推出逾一萬億刺激經濟方案應對疫情，帶動隔晚美股

反覆上漲，三大指數反彈逾５％。不過，美股期貨在亞洲時段回吐，拖累港股港股今早低開

２４０點，報２３０２３點。早段跌幅擴至近三百點，之後大市止跌回升，最多曾彈１６１點，

見２３４２５點全日高。至午後，美股三大指數期貨本港時間下午跌幅觸及交易限制，港股隨即

急挫，最低見２２１６７點挫１０９６點，全日收市時，恆指仍挫９７１點或下跌４﹒１８％至

２２２９１點，創２０１７年１月初以來新低。

按額度計算，北水全日淨流入７０﹒４億元人民幣，減少３３﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）；淨賣

出最多的依次是中國平安（０２３１８）、小米集團（０１８１０）、藥明生物（０２２６９）

。

主板成交１６６０﹒８９億元增加１０％。其中港股通成交３１５﹒２億元，佔總成交

１９％。



＊北水繼續掃建行工行，平保捱沽＊



外圍氣氛轉差，加上美元持續強勢，人民幣相對受壓，中資金融股亦難逃一跌，建行下跌

３﹒２３％，報６元；工行下跌１﹒９５％，報５﹒０３元；北水分別流入１６﹒９１億元及

７﹒７４億元。

今日收市後放榜的騰訊下跌４﹒５２％，報３３４元；仍無損北水熱情，淨流入６﹒８８億

元。

平保下跌３﹒４４％，報７４﹒４５元；遭北水拋棄，淨流出金額１﹒１５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １６﹒９１

工商銀行 （０１３９８） ７﹒７４

騰訊控股 （００７００） ６﹒８８

萬科企業 （０２２０２） ２﹒３１

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒６５



淨沽出最多港股：

中國平安 （０２３１８） －１﹒１５

小米集團 （０１８１０） －０﹒９９

藥明生物 （０２２６９） －０﹒７４

美團點評 （０３６９０） －０﹒６１

中芯國際 （００９８１） －０﹒３６

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（ｃａ）

