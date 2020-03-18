【香港政情】法庭判港鐵須向教大學生會長提供８．３１太子站片段

《經濟通通訊社１８日專訊》教育大學學生會長梁耀霆早前就去年８月３１日速龍警員衝入

港鐵太子站車廂打人一事入稟高等法院，為蒐集民事索償的證據，要求港鐵向他提供當日晚上至

翌日凌晨，太子站和荔枝角站的閉路電視片段。

法官周家明早前已頒下臨時命令，要求港鐵妥善保管影片，今日頒下判辭，裁定港鐵須向梁

耀霆的律師團隊提供去年８月３１日太子站早上１０時４０分至翌日凌晨１時半，以及荔枝角站

去年９月１日凌晨１時２５分至２時的閉路電視片段。（ｂｉ）（ｚｚ）

