《經濟通通訊社１８日專訊》教育大學學生會長梁耀霆早前就去年８月３１日速龍警員衝入
港鐵太子站車廂打人一事入稟高等法院，為蒐集民事索償的證據，要求港鐵向他提供當日晚上至
翌日凌晨，太子站和荔枝角站的閉路電視片段。
法官周家明早前已頒下臨時命令，要求港鐵妥善保管影片，今日頒下判辭，裁定港鐵須向梁
耀霆的律師團隊提供去年８月３１日太子站早上１０時４０分至翌日凌晨１時半，以及荔枝角站
去年９月１日凌晨１時２５分至２時的閉路電視片段。（ｂｉ）（ｚｚ）
18/03/2020 15:00
【香港政情】法庭判港鐵須向教大學生會長提供８．３１太子站片段
《經濟通通訊社１８日專訊》教育大學學生會長梁耀霆早前就去年８月３１日速龍警員衝入
港鐵太子站車廂打人一事入稟高等法院，為蒐集民事索償的證據，要求港鐵向他提供當日晚上至
翌日凌晨，太子站和荔枝角站的閉路電視片段。
法官周家明早前已頒下臨時命令，要求港鐵妥善保管影片，今日頒下判辭，裁定港鐵須向梁
耀霆的律師團隊提供去年８月３１日太子站早上１０時４０分至翌日凌晨１時半，以及荔枝角站
去年９月１日凌晨１時２５分至２時的閉路電視片段。（ｂｉ）（ｚｚ）
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
|生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰