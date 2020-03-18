  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2020 15:00

【香港政情】法庭判港鐵須向教大學生會長提供８．３１太子站片段

　　《經濟通通訊社１８日專訊》教育大學學生會長梁耀霆早前就去年８月３１日速龍警員衝入
港鐵太子站車廂打人一事入稟高等法院，為蒐集民事索償的證據，要求港鐵向他提供當日晚上至
翌日凌晨，太子站和荔枝角站的閉路電視片段。
　　法官周家明早前已頒下臨時命令，要求港鐵妥善保管影片，今日頒下判辭，裁定港鐵須向梁
耀霆的律師團隊提供去年８月３１日太子站早上１０時４０分至翌日凌晨１時半，以及荔枝角站
去年９月１日凌晨１時２５分至２時的閉路電視片段。（ｂｉ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】SPT Mask預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金