【新冠肺炎】消息指空手道港隊代表李振豪初步病毒檢測陽性

《經濟通通訊社１８日專訊》消息指本港今日有最少６宗新型冠狀病毒初步確診個案，當中
一名２８歲由法國經泰國曼谷返港男子，資料及行程與空手道港隊代表李振豪吻合，初步檢測為
陽性。
李振豪與其餘空手道港隊成員上月初起到法國集訓，備戰５月奧運外圍賽，但因賽事取消加
上當地疫情嚴峻而提早於周日返港。至於體院暫未回覆李振豪是否已確診，但有消息指他的檢測
結果初步呈陽性。（ｃｗ）
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