【新冠肺炎】萬科：暫無意分拆物業公司，將按疫情變化修訂戰略

《經濟通通訊社１８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）主席郁亮在線

上業績發布會上表示，萬科物業發展很快，但物業公司暫時沒有上市計劃，而且相當長時間沒有

計劃，必須等到人們把萬科物業當做城市服務商的時候，才會考慮讓它上市。

郁亮指，疫情並沒有改變房地產大趨勢，今年會根據疫情變化進行戰略修訂。對於公司將派

息率減至約３０％，他解釋，若非疫情影響，可以維持３５％派息率，但因應疫情，有必要增加

現金儲備。



＊毛利率下降不代表投資回報下降＊



另外，萬科毛利率由２０１８年的３７﹒８％下降至２０１９年的３６﹒５％，萬科總裁及

首席執行官祝九勝表示，整個行業毛利率的下降是一個長期趨勢，面對這個問題，萬科的首要任

務是為客戶做好產品和服務，創造真實價值，但是毛利率的下降並不代表投資回報的下降，萬科

仍會繼續努力為利益相關方提高回報。

展望２０２０年，萬科預計現有項目的新開工面積為２９２１﹒２萬平方米，預計項目竣工

面積為３３１９﹒３萬平方米，相當於２０１９年實現結算面積的１﹒３５倍。萬科指，今年初

的疫情確實讓包括萬科在內的房地產開發商措手不及。萬科又提到，疫情漸見好轉，目前項目覆

工率已達８１％，預計三月底項目復工率將達到９７％。（ｃｌ）

