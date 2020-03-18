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即市新聞

18/03/2020 12:41

【新冠肺炎】萬科：暫無意分拆物業公司，將按疫情變化修訂戰略

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）主席郁亮在線
上業績發布會上表示，萬科物業發展很快，但物業公司暫時沒有上市計劃，而且相當長時間沒有
計劃，必須等到人們把萬科物業當做城市服務商的時候，才會考慮讓它上市。
　　郁亮指，疫情並沒有改變房地產大趨勢，今年會根據疫情變化進行戰略修訂。對於公司將派
息率減至約３０％，他解釋，若非疫情影響，可以維持３５％派息率，但因應疫情，有必要增加
現金儲備。

＊毛利率下降不代表投資回報下降＊

　　另外，萬科毛利率由２０１８年的３７﹒８％下降至２０１９年的３６﹒５％，萬科總裁及
首席執行官祝九勝表示，整個行業毛利率的下降是一個長期趨勢，面對這個問題，萬科的首要任
務是為客戶做好產品和服務，創造真實價值，但是毛利率的下降並不代表投資回報的下降，萬科
仍會繼續努力為利益相關方提高回報。
　　展望２０２０年，萬科預計現有項目的新開工面積為２９２１﹒２萬平方米，預計項目竣工
面積為３３１９﹒３萬平方米，相當於２０１９年實現結算面積的１﹒３５倍。萬科指，今年初
的疫情確實讓包括萬科在內的房地產開發商措手不及。萬科又提到，疫情漸見好轉，目前項目覆
工率已達８１％，預計三月底項目復工率將達到９７％。（ｃｌ）

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