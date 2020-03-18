《再戰明天》長和系、中移動和煤氣派業績，美國公布２月領先指標

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），費城儲行公布３月製造業企業前景調查報告

，美國公布２月領先指標。



＊費城儲行公布３月製造業企業前景調查報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布３月製造業企

業前景調查報告。

明日，印尼央行公布利率決定。

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長和央行副總裁開會議。



＊美國公布２月領先指標＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由４﹒２５％下調至

３﹒７５％。５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由

０﹒７％放緩至０﹒５％；年率料由２﹒３％收縮至１﹒７％。

７：３０ａｍ，日本公布２月消費者物價指數，年率料由０﹒７％下滑至０﹒５％。

８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料維持於５﹒３％；就業人口增長料由１﹒３５萬跌至

６３００。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒１萬上升至２２萬；連

續申請失業救濟金人數料由１７２﹒２萬升上１７３﹒８萬。１０：００ｐｍ，美國公布２月領

先指標，料由０﹒８％跌至０﹒１％。



＊長和系、中移動和煤氣派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、香港中

華煤氣（００００３）、香港小輪（集團）（０００５０）、中國移動（００９４１）、日清食

品（０１４７５），和康德萊醫械（０１５０１）等。（ｈｏ）

