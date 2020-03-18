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即市新聞

18/03/2020 19:26

《再戰明天》長和系、中移動和煤氣派業績，美國公布２月領先指標

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），費城儲行公布３月製造業企業前景調查報告
，美國公布２月領先指標。

＊費城儲行公布３月製造業企業前景調查報告＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布３月製造業企
業前景調查報告。
　　明日，印尼央行公布利率決定。
　　亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長和央行副總裁開會議。

＊美國公布２月領先指標＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料由４﹒２５％下調至
３﹒７５％。５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒７％放緩至０﹒５％；年率料由２﹒３％收縮至１﹒７％。
　　７：３０ａｍ，日本公布２月消費者物價指數，年率料由０﹒７％下滑至０﹒５％。
８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料維持於５﹒３％；就業人口增長料由１﹒３５萬跌至
６３００。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒１萬上升至２２萬；連
續申請失業救濟金人數料由１７２﹒２萬升上１７３﹒８萬。１０：００ｐｍ，美國公布２月領
先指標，料由０﹒８％跌至０﹒１％。

＊長和系、中移動和煤氣派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、香港中
華煤氣（００００３）、香港小輪（集團）（０００５０）、中國移動（００９４１）、日清食
品（０１４７５），和康德萊醫械（０１５０１）等。（ｈｏ）

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