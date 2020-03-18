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即市新聞

18/03/2020 15:08

【新冠肺炎】港鐵（６６）旗下商場中小型租戶４月份續減一半租金

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，有見近月新型冠狀病毒疫情對
香港社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施，旗下商場的中小型租戶將繼續獲
減免四月份的一半租金，公司亦會繼續按個別情況，為大型租戶提供適切支援。
　　港鐵指，很多商戶均為公司多年的合作夥伴，深切了解他們的經營壓力，會與商戶保持密切
溝通，提供各方面的援助措施，共渡難關，因此決定繼早前宣佈向全綫車站及旗下商場的中小型
租戶提供二月及三月租金寬減措施後，再延續其援助措施。（ｙｗ）

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