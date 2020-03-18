《經濟通通訊社１８日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，有見近月新型冠狀病毒疫情對
香港社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施，旗下商場的中小型租戶將繼續獲
減免四月份的一半租金，公司亦會繼續按個別情況，為大型租戶提供適切支援。
港鐵指，很多商戶均為公司多年的合作夥伴，深切了解他們的經營壓力，會與商戶保持密切
溝通，提供各方面的援助措施，共渡難關，因此決定繼早前宣佈向全綫車站及旗下商場的中小型
租戶提供二月及三月租金寬減措施後，再延續其援助措施。（ｙｗ）
18/03/2020 15:08
【新冠肺炎】港鐵（６６）旗下商場中小型租戶４月份續減一半租金
《經濟通通訊社１８日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，有見近月新型冠狀病毒疫情對
香港社會各界造成極大挑戰，決定延續對商戶提供的支援措施，旗下商場的中小型租戶將繼續獲
減免四月份的一半租金，公司亦會繼續按個別情況，為大型租戶提供適切支援。
港鐵指，很多商戶均為公司多年的合作夥伴，深切了解他們的經營壓力，會與商戶保持密切
溝通，提供各方面的援助措施，共渡難關，因此決定繼早前宣佈向全綫車站及旗下商場的中小型
租戶提供二月及三月租金寬減措施後，再延續其援助措施。（ｙｗ）
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
|生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰