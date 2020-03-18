《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止全年業績，純利為
９３３﹒１億元（人民幣．下同），按年升１９％，每股基本盈利９﹒８５６元。
按非通用會計準則計算，全年盈利為９４３﹒５１億元，按年升２２％。每股基本盈利為９
﹒９６６元。
市場預期按非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算，純利為９０７﹒８億至９９０億元
，按年升１７﹒１８％至２７﹒７９％，中位數預測為９４７﹒５７億元，按年升
２２﹒３％。（ｓｋ）
18/03/2020 17:16
【騰訊業績】騰訊去年純利升１９％至９３３億元人民幣
《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止全年業績，純利為
９３３﹒１億元（人民幣．下同），按年升１９％，每股基本盈利９﹒８５６元。
按非通用會計準則計算，全年盈利為９４３﹒５１億元，按年升２２％。每股基本盈利為９
﹒９６６元。
市場預期按非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算，純利為９０７﹒８億至９９０億元
，按年升１７﹒１８％至２７﹒７９％，中位數預測為９４７﹒５７億元，按年升
２２﹒３％。（ｓｋ）
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