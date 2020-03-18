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18/03/2020 17:24

【騰訊業績】騰訊第四季純利按年升５２％至２１５﹒８２億人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止第四季業績，純利為　
２１５﹒８２億元（人民幣．下同），按年升５２％，按季升６％，每股基本盈利２﹒２７８元
。　　　
　　按非通用會計準則計算，第四季盈利為２５４﹒８４億元，按年升２９％，按季升４％，每
股基本盈利為２﹒６９元。　　　
　　第四季收入為１０５７﹒６７億元，按年升２５％，按季升９％；毛利為４６１﹒０８億元
，按年升３１％，按季升９％。（ｓｋ）

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